«Была для меня как ребенок»: жительница Екатеринбурга обвинила ветклинику в гибели своей собаки

Перед операцией у собаки взяли анализы, которые были в норме. Фото: предоставила Татьяна Ординян

Жительница Екатеринбурга хочет подать в суд на ветеринаров клиники «Зоодоктор», в которой скончалась ее годовалая собака. Джек-рассел-терьеру по кличке Черри делали косметическую операцию 26 февраля. Однако во время операции ее сердце перестало биться. Владелица собаки Татьяна Ординян рассказала «КП-Екатеринбург», почему желает наказать ветеринаров.

Реанимация длилась полчаса. Фото: предоставила Татьяна Ординян

Годовалую собаку Черри хозяева готовили к предстоящим выставкам. Но была проблема - у Черри слезились глаза. 24 февраля Татьяна отнесла ее в ближайшую ветклинику «Зоодоктор» на Аптекарской. Офтальмолог сказал, что виной всему – заворот век. И решить эту проблему можно было хирургически, а именно блефаропластикой.

- Мне на консультации сказали, что это косметическая операция и собаки переносят ее нормально. Я выясняла, есть ли какие-либо риски, последствия. Меня уверяли, что все будет хорошо и швы вскоре восстановятся. У Черри взяли анализ крови 25 февраля. Позднее, 26 февраля, ей провели УЗИ сердца. Оно также показало, что патологий не было, - рассказала Татьяна Ординян.

На содержание собаки тратили немалые суммы. Фото: предоставила Татьяна Ординян

Татьяна отвезла Черри на операцию. Однако ей позвонили из ветклиники в 14:30 и сообщили страшную новость.

- Мне сообщили, что у нее остановилось сердце и они ее реанимируют. Когда я пришла сама в клинику, то мне сказали лишь, что не смогли привести ее в чувства. На мои вопросы о том, почему Черри умерла, мне сказали: «Такое бывает». Главного врача мне так и не позвали, обосновали тем, что все на выходном. Единственное, они предложили забрать тело Черри на кремацию, так как сейчас похоронить ее нигде. Никаких извинений я не услышала, компенсаций не получала. Но заводчица сказала, что нужно будет провести вскрытие в другой клинике, - продолжает Татьяна.

Собака умерла от остановки сердца. Фото: предоставила Татьяна Ординян

За все процедуры Татьяна отдала клинике 12 850 рублей. После того как хозяйка получит результаты экспертизы, она обратится в суд. Как уверяет Татьяна, она до сих пор тяжело переживает потерю.

- Черри была для меня как четвертый ребенок. Ей все дарили любовь. Сыновьям я не стала говорить о том, что ее больше нет. Мы купили нашу Вишенку за 50 тысяч рублей в питомнике. Я отдавала мою малышку на занятия с кинологом, готовила к выставке. У нее были прекрасные данные, отличная родословная. Не говорю уже ничего про ее питание, уход. Нам до сих пор очень больно. Как будто отняли частичку души, - с волнением говорит хозяйка.

«КП-Екатеринбург» обратились за комментарием в клинику «Зоодоктор». На момент публикации он не поступил.