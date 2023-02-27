Жительница Нижнего Тагила, обвинившая бывшего в издевательствах, обратилась к Бастрыкину

Юлия Киприянова просит Бастрыкина защитить ее от бывшего сожителя. Фото: предоставила Юлия Киприянова

Жительница Нижнего Тагила Юлия Киприянова написала главе СК РФ Александру Бастрыкину. В своем обращении от 27 февраля она попросила принять меры по отношению к ее бывшему ухажеру – Александру Елисееву.

Ранее «КП-Екатеринбург» рассказывала историю отношений Юлии и Александра. Юлия говорила, что после расставания Александр преследовал ее, разбил ей телефоны, вырвал зеркала автомобиля. В мае 2022 года Александр ударил Юлию, за что получил административный штраф в 5 тысяч рублей. На бывшего ухажера Юлия не раз жаловалась в полицию, однако получала отказы в возбуждении уголовного дела.

В эфире Александр пообещал, что больше не будет подходить к Юлии. Фото: скриншот

Недавно Юлия и Александр встретились на Первом канале в эфире передачи «Мужское и женское», где Александр дал обещание, что больше не подойдет к Юлии. Сам он уверяет, что тогда не считал, что их отношениям пришел конец, поэтому пытался вернуть возлюбленную.

В отношении Александра Елисеева 8 февраля возбудили уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли значительный ущерб». Полицейские установили, что мужчина 28 декабря 2022 года умышленно разбил телефон Юлии. По словам ее представителя юриста Юлии Липинской, Александр возместил ущерб за испорченный телефон. Однако за сломанные зеркала не стал выплачивать компенсацию.

Кроме того, как уверяет юрист, Елисеев 14 февраля подал жалобу в Тагилстроевский суд, чтобы отменить постановление о возбуждении уголовного дела (имеется в распоряжении редакции).

- Урегулировать конфликт с отделом полиции не получилось. Я обращалась за постановлениями об отказе в возбуждении уголовных дел, но их мне также не выдавали. Меня не знакомили с материалами проверки. Это также лишает права обжаловать решение об отказе. Александр признал свою вину. Однако он возместил не весь ущерб. Вырванные зеркала он хотел починить самостоятельно. Его извинения не были приняты, - отметила Юлия Липинская.

За один разбитый телефон Александр выплатил компенсацию. Фото: предоставила Юлия Киприянова

В своем обращении к главе СК РФ Юлия Киприянова просит обратить внимание на отказы в возбуждении уголовных дел. Кроме того, она призывает обратить внимание на то, что Александр – бывший полицейский.

- По некоторым материалам сотрудники отделов полиции берут в основу показания свидетелей, которых приводит Александр Елисеев. В настоящее время они работают в отделах полиции. Елисеев бросался на меня, бил, но никто не реагирует и не принимает меры. Прошу вас о помощи, пока Елисеев не перешел от угроз на словах к действиям, - пишет в обращении Юлия Киприянова.

Сам Александр уверяет, что испортил телефон на эмоциях, без умысла совершать преступление. Также, по его мнению, Юлия не обосновала значимость материального ущерба за испорченное имущество.

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