Перспективы туризма: представители «Баден-Баден» узнали, каким видят проект СПА-комплекса жители Сысерти

Фото: пресс служба УК «Баден групп»

С жителями встретились представители компании предпринимателя Евгения Кононова Baden Family и Агентства развития Сысерти.

Примечательно, что встреча проходила в рекреационной зоне на берегу Сысертского водохранилища, которая благоустроена благодаря активным участникам Агентства развития Сысерти. Они пять лет продвигают практику вовлечения граждан в такие проекты, как создание туристического центра, благоустройство, возрождение завода Турчаниновых-Соломирских, фестиваль «Лето на Заводе» и другие.

– Сегодня в развитии исторического центра встал острый вопрос о проекте строительства СПА-комплекса, – отметил директор Агентства развития Сысерти Ян Кожан. – Игнорирование позиции активных горожан не в наших принципах. Любая большая стройка всегда вызывает массу вопросов, поэтому важно быть открытыми.

Фото: пресс служба УК «Баден групп»

ПО СУЩЕСТВУ

Диалог о будущем Сысерти оказался открытым на все 100 %. Вопросов было много. Людей настораживает будущий массовый наплыв туристов, возможные экологические последствия, изменения качества водоснабжения, отсутствие очистных сооружений и парковок.

Руководитель департамента девелопмента компании «Баден-Баден» Александр Бирюлин рассказал о проекте:

– Будучи студентом, я любил с друзьями проводить время на горе Бессонова. И этот проект – моя личная история. Мне было важно гармонично вписать проект в природный ландшафт.

Все технические вопросы – экологические экспертизы, водоотведение, парковки и прочее – решаемые. Сети водоотведения и канализации будут построены. Безусловно, мы не будем сливать грязную воду в пруд. Только в центральную канализацию, да и количество совсем небольшое, так как мы применяем современные системы фильтрации.

Далее представители «Баден-Бадена» смогли напрямую ответить на вопросы по существу.

В частности, они рассказали, что доступ людей к пляжу будет неограничен. На пляже будут лежаки, зонтики, точки общепита, санузлы.

– Откуда будет идти забор воды?

– Будем производить забор воды из скважины и соблюдать законодательство, – ответил Александр Бирюлин.

Женщина из зала тут же посетовала:

– Мы живем на 4-м этаже. В жаркую погоду вода поднимается тоненькой струйкой. С наших артезианских скважин туристы будут полоскать тела, а мы что будем делать?

Но кто-то здравомыслящий возразил ей:

– Почему вы связываете эти скважины?

Александр Бирюлин продолжил:

– Город развивается, растет население – растут и нагрузки на объекты инженерной инфраструктуры. Есть муниципальные службы города, которые планируют это развитие. Это в моменте не происходит. «Водоканал» ответит на этот вопрос лучше. В любом случае если объект не обеспечен водой и водоотведением, он существовать не может, и разрешения на строительства и эксплуатацию не будет.

Ян Кожан подтвердил:

– МУП «Водоканал» над этим работает.

ЗА И ПРОТИВ

Люди выражали свои мнения, вскрывая уже существующие системные проблемы быта, отдыха, интересовались надежностью дела и перспективами будущих рабочих мест в «Баден-Баден».

Депутат думы городского округа Сысерть Игорь Ушанов рассказал:

– Когда узнал о планах строительства СПА-комплекса, специально съездил на экскурсию в «Баден-Баден», а сюда пришел узнать все «за» и «против». У каждой стороны свои аргументы. Люди боятся, что изменится ландшафт, экология.

Хочу, чтобы город развивался. Нам здесь жить, детей растить. Им надо где-то работать.

Но его перебили голоса в зале: «Производства надо открывать!» «Очистных совсем нет!» «Где парковка?»

На вопрос депутата «Что будем делать без прихода бизнеса?» пожилая женщина выкрикнула: «Гулять будем!»

Хотелось бы услышать мнение ее детей и внуков. Но она пришла без них. Навряд ли они согласились бы с ее мнением. Им нужно работать и зарабатывать, а также культурно отдыхать.

Житель Александр Федоров обратился к проектантам:

– По сути, ваш проект отеля наша инфраструктура не выдержит – скважины и очистные не справятся. А еще вдруг что-то случится и все полетят за границу, и что будем делать?

Но факты говорят о том, что все термы «Баден-Баден» успешно работали в полную силу и 10 лет назад, когда самолеты везли туристов за рубеж пачками. И сейчас, естественно, спрос на круглогодичные купания растет в геометрической прогрессии.

Наталья Ярина, главный редактор газеты «Сысертская неделя», подчеркнула:

– Гора Бессонова для жителей, как Плотинка для Екатеринбурга. Люди просят сохранить гору. Природа Сысерти – это важнейший базовый капитал, на котором строится ее туристический и экономический успех. И дело даже не в «Бадене», а в размещении его на горе.

Здесь хочется напомнить о Плотинке в Екатеринбурге, которая благоустроена и наполнена бизнес-сервисом так, что вдоль нее тысячи людей гуляют с удовольствием. Здесь гармонично сочетаются и городская, и природная среда.

Житель Сысерти Марк Печерский поддержал проект:

– Люди будут приезжать в «Баден» и привозить деньги. Вспомним, в 90-е годы какая была Сысерть? Сначала появились «Белая лошадь», КП «Заповедник». Потом пришли ребята и сделали «Лето на Заводе». Наша Сысерть преобразилась. Мне это надо. «Баден-Баден» и предпринимателя Кононова знают многие. Этот проект флагманский для нас.

В компании «Баден-Баден» внимательно и с уважением отнеслись ко всем пожеланиям и высказываниям жителей.

Фото: пресс служба УК «Баден групп»

СВЯЗКА С ЗАВОДОМ

Местные жители обеспокоены тем, что их могут не пустить бесплатно прогуляться на Горе Бессонова, что сам вид горы может измениться, а им этого не хочется.

Александр Бирюлин уверен, что все вопросы решаемы:

– Любое развитие – это изменения. Город ширится, растет. Мы видим для себя урбанистическую нотку в заводе, который получил перезагрузку. И архитектура нашего проекта – это связка с заводом. Видим, что обновленная набережная пользуется популярностью у людей. Думаем, что наш проект тоже будет успешным. Мнения разные. Мы по возможности будем их внедрять в проект. Мы открыты к диалогу.

Напомним, что проект «Баден-Баден» увязан с горой Бессонова. СПА-комплекс с парковкой на 140 машиномест предполагает застройку на площади 6 тыс. кв. м на участке 12,4 тыс. кв. метров.

Львиная доля горы останется нетронутой. Лишь часть проекта предусматривает размещение объектов на левом склоне, где нет зеленых насаждений. Это будет не многоэтажное строительство, и вид с горы (с пешеходной тропы) будет открыт.

К тому же, по опыту Уктуса, для отдыхающих будут предложены разные тарифы – для семей с детьми, пенсионеров, студентов. Политика услуги и цены для жителей Сысерти – тоже хорошее предложение.

Все вопросы требуют большей проработки. И компания «Баден-Баден» готова к новым встречам с горожанами.

Уверены, что диалог, инициированный «Агентством развития Сысерти» между жителями и бизнесом, не просто будет продолжен, но и выведен на новый уровень. На уровень развития всего исторического центра и встречи должны стать регулярными.

О дате и месте встреч Агентство будет информировать всех неравнодушных через городские СМИ и паблики.

Свои идеи и пожелания к проекту «Баден –Баден» жители могут оставлять в ТИЦе, по адресу: ул. Быкова, 51, заполнив специальную анкету, в Историческом центре размещен плакат с QR-кодом, где также можно оставить свои идеи.

НА ФОНЕ СТРАНЫ

Сысерть – один из городов региона, который формирует свою туристическую направленность, притягивая тысячи людей в бажовский край. Мэр Сысерти Дмитрий Нисковских отметил, что в 2012 году Дума приняла Генеральный план Сысертского городского округа и правила землепользования и застройки. В них гора Бессонова определена как зона возможной застройки объектами рекреационного назначения с возможностью строительства объектов капстроительства. При этом Администрация действует в рамках закона.

У жителей Сысерти появляется шанс на то, что с новыми масштабными проектами, такой как «Баден-Баден», город получит дополнительные финансовые возможности не только в сфере гостеприимства, но и в других жизненно-важных отраслях.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев особое внимание уделяет развитию туризма на Урале. Наш регион обладает богатым туристическим потенциалом. Область стала участником крупного российского туристического проекта «Императорский маршрут». В столице Урала проводятся «Царские дни» в память о семье императора Николая II, куда стекаются сотни тысяч паломников. Регион имеет статус одного из крупнейших центров делового туризма, организуя ИННОПРОМ.

Развитие туризма – это федеральный тренд. «Путешествия по стране нужно сделать доступными для всех россиян с разным уровнем доходов», – сказал Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию туризма. По поручению президента, к 2030 году в 2 раза должно увеличиться число поездок граждан по России, в 1,5 раза - фонд номеров в отелях с современной инфраструктурой и вдвое - количество рабочих мест в этой отрасли. На развитие туризма в 2023 году федеральный бюджет выделил 48,5 млрд. рублей.