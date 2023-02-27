Футболист скончался 24 февраля Фото: ФК «Урал»

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту смерти 19-летнего футболиста Давыда Алексеева. По предварительной информации, бывший голкипер «Урала» выпал из окна вечером 24 февраля на улице Татищева. В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

- Проводится проверка, опрашиваются знакомые погибшего, - пояснил «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Давыд Алексеев являлся воспитанником екатеринбургских футбольных школ «ВИЗ-Синара» (2010-2018) и Уральской футбольной академии (2018-2020).

В конце 2020 года «Урал» заявил для участия в РПЛ, однако закрепиться в качестве запасного вратаря Алексееву не удалось. Летом 2022 года голкипера отдали в аренду владивостокскому «Динамо». За полгода вратарь вышел на поле 15 раз. По данным «КП-Екатеринбург», в конце года клуб принял решение не продлевать контракт с юным футболистом.

Прощание с Давыдом Алексеевым пройдет 28 февраля. А ответный матч четвертьфинала Кубка России между «Уралом» и «Ростовом» начнется с минуты молчания.