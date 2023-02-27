С газом и блины румяней! Жителей Каменска-Уральского Порадовали на Масленице

Талисман ГАЗЭКСа Старичок Газовичок на Масленице дарил отличное настроение. Фото: пресс-служба компании «ГАЗЭКС»

На одну из праздничных площадок, которую организовала компания «ГАЗЭКС», шли родители с детьми, бабушки и дедушки. Их как магнитом притягивали веселые и яркие персонажи: талисман компании – Старичок Газовичок, румяный Петрушка и очаровательные Зима и Весна. Они от души развлекали народ и приглашали каменцев в специальный автобус, где можно было получить консультацию обо всех этапах социальной газификации.

В МОБИЛЬНОМ ПУНКТЕ

Антон Грибков, начальник службы газового сервиса АО «ГАЗЭКС» Южного округа, подготовился для консультирования жителей. Он рассказал:

– Важно проинформировать людей о том, что у них есть возможность подвести газ к земельному участку бесплатно. При этом у них должен быть зарегистрированный объект капстроительства, а в их населенном пункте должны быть действующие сети газораспределения.

В Каменском районе и Каменске-Уральском люди уже подали около 1600 заявок на газификацию. Все заявки рассмотрены, людям выданы договора на технологическое присоединение. Когда человек подает заявку, через 30 дней ему направляют договор почтой, в котором определены сроки работ.

Более 800 земельных участков в городском округе уже обеспечены технологической возможностью подключения газа, при этом подключено около 400. Связано это с тем, что в границах земельного участка мероприятия выполняет сам заявитель, которому на это требуются денежные средства, изменения системы отопления и покупка газового оборудования.

Так как губернатор Евгений Куйвашев выделяет субсидии льготным категориям граждан, соответственно люди заинтересованы и идут делать заявки на газификацию.

– Недавно мы запускали газ в дом в Каменске-Уральском в дер. Кадинке на ул. Сиреневой, – делится историей Антон Грибков. – Молодой многодетной семье электрическое отопление обходилось дорого. И когда появилась возможность провести газ до их участка бесплатно, они ею воспользовались. Супруги построили дом еще до Постановления правительства о бесплатной газификации. В то время они подавали заявку, но оказалось, что провести газ до земельного участка, стоило им более миллиона рублей. Теперь они сэкономили этот миллион благодаря социальной газификации.

Газовики организовали каменским детям праздник, на котором рассказали о безопасном пользовании газом. Фото: пресс-служба компании «ГАЗЭКС»

ГАЗ НА СВОЕМ УЧАСТКЕ

- Чтобы провести газ внутри границ земельного участка, но на платной основе, можно также обратиться к «ГАЗЭКСу». У компании для этого есть аттестованный персонал и сертифицированное оборудование, - отметил Антон Грибков. - Для этого нужно обратиться с заявкой в офис «ГАЗЭКСа», где потребителя проконсультируют, скажут, какие документы принести. Затем проектировщик выберет трассу, определит протяженность газопровода внутри участка и выдаст договор о платной услуге внутри землевладения. Работы начнутся после оплаты. В границах земельного участка газовые сети могут прокладываться до самого дома как в надземном исполнении, так и в подземном. Это безопасно, трубы выполнены из полиэтилена, не подвергаются коррозии, поэтому долго прослужат хозяину. Газовики подключают сам котел, подводят к нему газопровод и подключают газовую плиту. Цена газификации внутри участка зависит от стоимости оборудования и от желания и возможностей заявителя. Котел может стоить от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. А цена газопровода, который прокладывается по участку, зависит от метража – в среднем 2 тысячи рублей за метр. Подземный способ прокладки – дороже. Если техвозможность обеспечена, то в течение 30 календарных дней выполняется монтаж в границах участка и идет подключение газа в рамках срока по договору.

В ПОДАРОК «ГАЗЭКСУ»

«Праздник, праздник отмечаем и «ГАЗЭКС» мы поздравляем, если б не природный газ – не было б блинов у нас!» – пела румяная девчушка свои частушки.

Так поздравили газовиков и порадовали гостей Масленицы юные участницы городского конкурса «Маленькая Мисс Каменск-Уральский».

«ГАЗЭКС», как социально ответственная компания, поддерживает в регионе многие проекты, направленные на пропаганду семейных ценностей. В их числе и конкурсы в Каменске-Уральском.

Алена Осокина, организатор городских конкурс-проектов поделилась:

– Все семейные проекты, такие как «Маленькая мисс Каменск-Уральский», «Каменская семья», «Миссис Каменск-Уральской» и «Гранд-миссис», мы проводим с 2019 года. Компания «ГАЗЭКС» ежегодно выступает спонсором и партнером наших семейных мероприятий. В ответ юные участницы принесли газовикам рисунки и поделки о безопасности газа, а также сочинили частушки и стихи про газ.

Так, Анна Мурзина поздравила каменцев и газовиков с Масленицей стихами: «Пусть февраль устремляется в бегство, пусть минор замещает мажор! На горячем огне от «ГАЗЭКСа» мы красивых нажарим блинов!»

На Масленице в мобильном пункте специалисты ГАЗЭКС консультировали каменцев по вопросам социальной газификации. Фото: пресс-служба компании «ГАЗЭКС»

ПРОЩАЙ, ЗИМА!

Масленица для каменцев стала массовым праздником после долгой зимы. На площадке «ГАЗЭКСа» дети и их родители весело играли, танцевали, отвечали на вопросы викторин и получали подарки, угощались блинами и горячим чаем.

Масленица с весельем от уральских энергетиков удалась на славу. Чучело холодной зимы превратилось в пепел. Впереди – зачин больших проектов и дел. А с природным газом любое дело успешно!

СПРАВКА:

Группа компаний «ГАЗЭКС» – один из крупнейших газовых холдингов в Свердловской области, в котором работают более 4500 человек. Это региональный оператор программы социальной газификации.

ГК «ГАЗЭКС» обеспечивает газом почти 1 миллион семей и 2,4 тысячи предприятий и организаций в регионе.