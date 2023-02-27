Прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области с 27 февраля по 3 марта 2023 года

В последние дни зимы в Екатеринбурге потеплеет до +3 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские синоптики прогнозируют в ближайшее время первую оттепель в 2023 году. Вместе с теплым воздухом в регион идут снега, а также не исключаются дожди.

Днем 27 февраля в Свердловской области погода станет весенней: от -2 до +3 градусов по Цельсию в зависимости от местоположения муниципалитетов. В Екатеринбурге 27 февраля днем ожидается от +1 до +3 градусов тепла.

- В Свердловской области наиболее значительные осадки (до 8-12 мм) ожидаются в западных районах, а также на севере и на юго-востоке. Днем осадки преимущественно в виде мокрого снега, на крайнем юге области, возможно, с дождем. В Екатеринбурге прогнозируется 3-5 мм осадков в виде снега и мокрого снега, - спрогнозировал екатеринбургский метеоролог Алексей Пулин.

Но со вторника, 28 февраля, в Свердловской области снова незначительно похолодает: днем от -2 до -4. Сохранится ветреная погода. В Екатеринбурге 28 февраля погода будет похожей: до -1 градуса по Цельсию. В ночь на 1 марта похолодает до -5 градусов. В первый день весны, 1 марта 2023 года, температура воздуха опустится до -3 градусов. В ночь на 2 марта похолодает уже до -10 градусов по Цельсию, днем 2 марта в Екатеринбурге будет до -6 градусов. 3 марта в Екатеринбурге ночью - до -12 градусов, днем - до -5 градусов по Цельсию.