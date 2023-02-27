Налоговый вычет. Как можно получить деньги от государства?

Фото из архива Елены Ильиной

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ НА ЛЕЧЕНИЕ?

Налоговый вычет можно получить на медицинские услуги или дорогостоящие виды лечения, утвержденные постановлением Правительства от 08.04.20200 № 458; взносы по договорам добровольного медицинского страхования (ДМС); лекарства, назначенные врачом.

Вы можете получить вычет за себя, за супруга или супругу, своих родителей, своих детей, в том числе и усыновленных, до 18 лет (до 24 лет, если ребенок обучается очно), подопечных в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если ребенок учится).

Сумма начисляется со 120 000 рублей, потраченных за год, если лечение признано дорогостоящим, то размер выплат ограничен.

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ЗА ОБУЧЕНИЕ?

Учитываются только те доходы, которые облагаются НДФЛ по ставке 13 процентов, кроме дивидендов и доходов, с которых заплатили налог по другой ставке, доходы от долевого участия в организации, а также в виде выигрышей, полученных участниками азартных игр и участниками лотерей.

Для того, чтобы вычет состоялся, учебное заведение должно иметь лицензию, заявитель должен находиться в течение 12 месяцев в России, учитывается, возраст и родство, с тем, кто за ребенка платит. Получить социальный налоговый вычет могут только резиденты.

Можно получить деньги за курсы повышения квалификации или профпереподготовки, курсы иностранного языка, обучение в музцентре (школе).

Получить вычет можно в размере фактических затрат на обучение. Правда, в пределах установленных ограничений. В состав вычета нельзя включить за посещение дошкольных учреждений, проценты банку за кредит, полученный на обучение, стоимость купленных пособий.

Для этого, необходимо обратиться к работодателю или в налоговую инспекцию. Если все документы в порядке, то в течение четырех месяцев ваши деньги к вам вернутся. Если налоговая задержит выплату – можно обращаться за процентами!