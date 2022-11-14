Ноябрьский Петербург: Самые уютные места для жителей и гостей города. Фото: Павел Одокиенко.

Традиционно туристическим сезоном в Петербурге считаются белые ночи. Жители других городов любят приезжать в Северную столицу и на новогодние каникулы, майские праздники, а также в начале осени, чтобы полюбоваться деревьями, окутанными золотой кроной. А вот ноябрьский Петербург чаще всего остается забыт путешественниками. Но ситуация постепенно меняется: в этом году отели Санкт-Петербурга побили рекорд по загрузке на День народного единства и ближайшие к нему выходные. Праздники принесли городским отельерам выручки на 22 процента выше предполагаемой. Журналисты «КП» решили узнать, что город может предложить путешественникам в холодные ноябрьские дни и почему туристы выбрали для отдыха Петербург.

Фото: Павел Одокиенко.

СОГРЕТЬСЯ В КОМПАНИИ ГОРЯЧЕГО ЧАЯ И КНИГИ

Петербург известен не только как культурная столица России, но и как самый читающий регион нашей страны. Впрочем, эти оценки, безусловно, взаимосвязаны. В городе на Неве так много книжных магазинов, что сложно отказать себе зайти в один из них во время прогулки, тем более что во многих из них есть кафе, а значит, можно совместить чтение с чаепитием.

Одним из самых известных и старейших книжных Петербурга является «Подписные издания», где особое внимание уделено интеллектуальной литературе: художественной прозе, книгам по философии и истории, о театре и кино. Магазин в центре города был основан в 1926 году и не прекращал свою работу даже во время блокады Ленинграда. Правда, тогда он располагался на Невском проспекте, а сейчас на Литейном, куда мы и направились.

Фото: Павел Одокиенко.

В советские годы здесь оформляли подписку и заказывали книги любимых писателей, которые порой приходилось очень долго ждать. Времена были другие, и в «Подписные издания» выстраивались огромные очереди из тех, кто хотел получить очередной том собрания сочинений Владимира Ленина. А сейчас здесь проходят встречи с писателями и публицистами, издателями и музыкантами, продается собственная канцелярская и сувенирная продукция, работают целых две кофейни и, самое главное, сохраняются традиции петербургской книжной торговли.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

В культурную столицу приезжают, конечно, не только для посещения книжных, но и музеев с театрами. Любой турист хотя бы раз в жизни бывал в Мариинке и Эрмитаже.

Фото: Павел Одокиенко.

В самом известном театре Петербурга традиционно большой популярностью пользуются классические постановки. Иногда можно увидеть не одну, а сразу несколько хореографических композиций за один вечер. Для этого можно посетить, например, «Вечер балета» известного хореографа, который создавал постановки в Мариинском театре в начале XX века, Михаила Фокина. Мы остановили свой выбор на них. Однако петербуржцы и гости города не упускают возможности также увидеть другую классику - «Лебединое озеро», «Жизель». И, конечно, обязательный пункт приближающихся новогодних каникул - «Щелкунчика».

А в главном петербургском музее - Эрмитаже - в прошлом году появилась возможность побывать внутри арки Главного штаба. Именно там сейчас проходит экскурсия, приуроченная к 20-летию выставочной деятельности. Мы не упустили возможности познакомиться с историей здания и увидеть редкие фотографии процесса грандиозной реставрации Главного штаба, тем более что в ходе экскурсии можно посетить чердак музея, который скрыт от большинства гостей Эрмитажа.

Фото: Павел Одокиенко.

Славится Петербург и другими историческими зданиями. Например, старейшей лютеранской церковью Анненкирхе. До 20 ноября там как раз проходит выставка, посвященная 300-летию со дня освящения первого здания храма. У посетителей есть возможность совершить настоящее путешествие во времени и узнать историю церкви Святой Анны, которая пережила революции, войны, репрессии, пожар, в здании которой были кинотеатр и рок-клуб.

САМОЕ ЯРКОЕ СОБЫТИЕ ГОДА

В этом году в праздничные дни ноября проходило событие, которое не осталось незамеченным ни у петербуржцев, ни у гостей города. С 4 по 6 ноября около миллиона человек посетило Петропавловскую крепость, которая на три дня превратилась в гигантское мультимедиа-пространство под открытым небом. Там проходил фестиваль «Чудо света».

Для гостей был проложен маршрут от входа через Иоанновский мост и главных ворот крепости, где каждые полчаса с 19.00 до 22.00 начиналось представление. Петровские ворота, главная аллея и стены Нарышкина бастиона стали «холстами», на которых развернулись разные исторические эпохи России.

Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

А на Соборной площади крепости гостей удивлял искусственный интеллект: нейросети генерировали стихотворения из строк, которые предлагали посетители. Все действия проходили под музыкальное сопровождение пианиста Павла Андреева.

Сегодня каждый путешественник может составить свою программу посещения петербургских достопримечательностей. Для этого городской Комитет по развитию туризма создал портал VisitPetersburg. На сайте представлены мероприятия, выставки, фестивали и концерты, которые проводятся в городе. Кроме того, специалисты подготовили лучшие туристические маршруты и сделали подборки экскурсий, магазинов, заведений общепита, библиотек и спортивных объектов. Портал позволяет за считанные минуты составить прекрасную туристическую программу, которая даст возможность насладиться видами и достопримечательностями Северной столицы в любое время года.

Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Подготовила: Анастасия СИРОТЕНКО