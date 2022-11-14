Школьники из Краснотурьинска обновят голосования для гордумы

На протяжении восьми месяцев дети от 11 до 17 лет будут работать над электронной системой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юные изобретатели из Краснотурьинска займутся разработкой обновленной системы голосования для местной гордумы. Все началось с того, что депутаты Думы после обсуждения пришли к выводу, что считать голоса вручную не всегда удобно. Сейчас во время заседаний голосуют просто подняв руку, если «за».

Задание поручили подросткам в технопарке Краснотурьинска «Кванториум». На протяжении восьми месяцев дети от 11 до 17 лет будут работать над электронной системой, начиная от обсуждения, заканчивая созданием электронных кнопок.

- Порой бывает трудно определить, кто из депутатов голосует «против», а кто «за». Обсудили с наставниками «Кванториума» можем ли мы это сделать, оказалось, можем. Дума пошла к нам навстречу. По сути, это не то, чтобы необходимо нашей Думе, хотя там бы не отказались от такого, скорее это учебный процесс, который можно внедрить в конкретную практическую деятельность для наших детей, - рассказывает «КП-Екатеринбург» один из наставников, а также депутат Артем Вибе.

Школьники сами создадут электронику для кнопок. Фото: "Кванториум" в Краснотурьинске

Система голосования на этапе задумки весьма проста, это три мобильные кнопки: «за», «против» и «воздержался». Каждая кнопка именная, чтобы было видно, кто именно и какой отдал голос. Результат выносится на экраны, а также дублируется во всей документации.

- Сейчас ребята пока еще не приступили к изобретению, только недавно началась подготовка. Дума пару недель назад одобрила идею поручить детям это задание. Мы постараемся изучить существующие аналоги, продумаем собственные варианты, чтобы они были экономически целесообразны, затем нужно собрать всю электронику, чтобы кнопки можно было переносить, - уточняет Артем Вибе.

Недавно другой юный изобретатель представил свою инновацию в Индонезии. Константин Базуев, который занимается в «Кванториуме» Свердловской Железной дороги, вместе с командой смог разработать специальный дрон, который проверяет изолирующие стыки на рельсах.

Он вернулся в Екатеринбург с золотом: его проект «Рельсоход» занял первое место на Международной Выставке Юных Изобретателей IYIA 2022.