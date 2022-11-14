«Спроса нет»: ивент-индустрия заменяет корпоративы сувенирами и онлайн-курсами

Компании не готовы тратить много денег на праздники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге уже отменили корпоративы для чиновников. Об этом в октябре заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. По словам градоначальника, деньги из муниципального бюджета, которые тратили на проведение новогодних праздников и приемов направят на помощь семьям мобилизованным.

А как обстоят дела с корпоративами в Екатеринбурге в целом? Ведь ноябрь - это время, когда у организаторов праздничных мероприятий вал заказов. Выясняла «КП-Екатеринбург».

«СПРОСА НЕТ»

В праздничной индустрии говорят, что спрос на корпоративы ощутимо упал.

- В прошлом году в это время уже были заказы, а сейчас тишина. Спроса нет. Их отказываются проводить так как в нынешнее неспокойное время людям вообще не до корпоративов. К тому же, где-то их и вовсе запретили, - делится с «КП-Екатеринбург» ведущая Татьяна Козлова.

Популярный ведущий Руслан Горяев рассказывает, что в этом году о корпоративах вспоминают очень поздно. Раньше подготовка начиналась с начала осени, а сейчас все отложили Новый год на последний момент.

Раньше подготовка начиналась с начала осени Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Спрос на корпоративы и праздники упал в половину. Часть компаний, особенно государственные и полугосударственные, вообще не планируют праздновать, о чем они уже сообщили. Мы какое-то время с ними что-то планировали, но сейчас говорят, что руководство приняло решение не делать новогодние праздники. А та часть, которые праздновать будет, готовится из-под ножа. В привычную осень брони начинаются еще с сентября, а в этом году только сейчас идет подготовка, - рассказывает «КП Екатеринбург» уральский шоумен Руслан Горяев.

Организаторы и ведущие спасаются кто как. Руслан считает, что основная работа все равно есть, но кто-то еще запускает свои курсы, делает обучающие тренинги или онлайн-вебинары.

ПЕРЕШЛИ НА СУВЕНИРКУ

Организаторы праздников сейчас переставляют акценты. Занимаются не только корпоративами, но и продвижением сувениров, новогодних подарков. Их заказывают те компании, которые от корпоративов отказались.

- В нашем агентстве все осталось на том уже уровне, считаю, что спрос все равно есть. Корпоративы планируют проводить, возможно, что выделяют меньший бюджет. Например, компании, которые раньше заказывали рестораны, проводят праздники на своей территории, крупные производства задействуют опять же свои территории для спортивных состязаний, в качестве альтернативы, - рассказывают «КП Екатеринбург» в «АКМ Холдинг».

Организаторы занимаются не только корпоративами, но и продвижением сувениров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В холдинге говорят о том, что в этом сезоне больше внимание уделяют формату видео-продакшн. Популярность такого направления растет, а работать можно онлайн.

В то же время некоторые организаторы полностью меняют профиль деятельности. Так, основательница собственного агентства Олеся Южко полностью оставила организацию праздников, направив силы в другую отрасль.

В Екатеринбурге отменили корпоративы для чиновников. От празднований пришлось отказаться в пользу семей мобилизованных (подробнее)