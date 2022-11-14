В Свердловскую полицию нагрянула проверка из Москвы

Комиссия будет работать до 10 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловском главке полиции почти месяц будет работать проверка из Москвы. С 14 ноября по 10 декабря будет длиться плановое инспектирование оперативно-служебной деятельности комиссией МВД России.

- Возглавляет коллектив прибывших из Москвы специалистов генерал-майор полиции Роман Зайцев. Основная задача комиссии - установить фактическое положение дел в сфере правопорядка, - отметил официальный представитель главка Валерий Горелых.

Уральцы смогут сообщить о проблемах и вопросах на личном приеме, который состоится 19 ноября в здании МВД по Свердловской области (проспект Ленина, 17/ первый подъезд).

Записаться на прием можно в рабочее время по телефонам: 8(343)358-82-32 или 358-80-42.

Напомним, что незадолго до визита столичных ревизоров рапорт подал начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров. Примечательно, что на сайте городской полиции он по-прежнему значится главой городского гарнизона.