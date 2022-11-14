Новый военком уже представлен личному составу. Фото: Администрация Республики Марий Эл

В Свердловской области новый военком, им стал полковник Юрий Аксенов. Ранее он возглавлял военный комиссариат Республики Марий Эл. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. Стоит отметить, что несколько лет назад Аксенов возглавлял военные комиссариаты Березовского, а также Октябрьского и Ленинского районов Екатеринбурга.

- Личному составу военного комиссариата Свердловской области представлен новый военком. Им стал полковник Юрий Аксенов. Полковник Юрий Аксенов - выпускник Омского высшего общевойскового командного училища. В 2001 г. окончил Общевойсковую академию им. М.Фрунзе. Службу проходил на офицерских должностях в Дальневосточном и Приволжско-Уральском военных округах, - сообщили в ЦВО.

В сообщении также говорится, что Сергей Чирков, ранее занимавший пост врио комиссара области, вернулся к исполнению штатных обязанностей. Теперь он вновь заместитель военкома.

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