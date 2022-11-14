Как работают выездные пункты вакцинации от COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области в ноябре 2022 года

Для удобства свердловчан в торговых центрах области открыты выездные пункты вакцинации от коронавируса и гриппа.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По состоянию на 14 ноября коронавирус в Свердловской области продолжает существовать. 11 ноября в Свердловской области коронавирусом заболел 301 уралец, 12 ноября – 296 уральцев, 13 ноября – 293 уральца. Несмотря на то, что статистика по COVID-19 в регионе идет на убыль, врачи переживают, что в ближайшем будущем произойдет скачок заболеваемости, а между тем, уровень вакцинации в Свердловской области так и не достиг запланированных показателей.
По данным главного внештатного специалиста Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александра Харитонова, в регионе уже начался рост ОРВИ. На прошлой неделе был зафиксирован случай провозного гриппа. Ковидом также болеют, наиболее тяжело инфекция протекает у пожилых.
Учитывая, что по подсчетам регион и так ждала очередная волна заражений коронавирусом, медикам крайне важно максимально снизить ее осложнения через массовую вакцинацию. Однако уровень вакцинации населения в регионе не достигает и 73 процентов из необходимых 80 процентов, а повторно вакцинируются и вовсе менее 30 процентов.
Чтобы избежать резкого скачка заболеваемости коронавирусом, врачи решили ввести в практику назальную вакцинацию от ковида. Помимо этого, можно поставить прививку и внутримышечно. Выбор зависит от личных предпочтений и общего состояния здоровья: пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендуют ставить прививку в плечо.
С октября в регионе работают выездные пункты вакцинации. С 11 по 17 ноября пункты вакцинации в Свердловской области будут работать по следующим адресам:
Где поставить прививку от коронавируса COVID-19 в Екатеринбурге в ноябре 2022 года
ТРЦ «Гринвич»
ул. 8 Марта, 46
ТЦ «МЕГА»
ул. Металлургов, 87
ТЦ «Дирижабль»
ул. Академика Шварца, 17
ТРЦ «Кировский»
Сиреневый бульвар, 2а
Где поставить прививку от коронавируса COVID-19 в Асбесте в ноябре 2022 года
ТЦ «НЕБО»
ул. Ленинградская, 26/2
Где поставить прививку от коронавируса COVID-19 в Ирбите в ноябре 2022 года
Спортпавильон «Юность»
ул. Свердлова, 17А
Гостиница «Ница»
ул. Первомайская, 46
Где поставить прививку от коронавируса COVID-19 в Сысерти в ноябре 2022 года
ТЦ «Бажов»
ул. Коммуны, 37
Где поставить прививку от коронавируса COVID-19 в поселке Бисерть в ноябре 2022 года
ТЦ Магнит
ул. Тимирязева, 26
График работы выездных пунктов меняется еженедельно. Актуальное расписание можно узнать на сайте Городского центра медицинской профилактики в Екатеринбурге.
В выездных пунктах вакцинации можно поставить прививку от гриппа, прививку от коронавируса внутримышечно и прививку от коронавируса через нос. Подробно о том, как и где ставить интраназальную вакцину от COVID-19 «КП-Екатеринбург» рассказывала ранее.
Кроме того, поставить прививку от ковида в Екатеринбурге и Свердловской области можно, обратившись в поликлинику. При этом вы имеете право ставить вакцину в любой поликлинике, а не только в той, к которой прикреплены по месту жительства. По закону, медорганизация обязана вас обслужить в этом вопросе, если на руках у вас есть необходимые документы.
Что нужно сделать, чтобы поставить прививку от коронавируса внутримышечно или назально в поликлинике:
1. Взять с собой паспорт, медицинский полис, СНИЛС
2. Обратиться в поликлинику, где вам удобно было бы получить вакцину
3. Посетить кабинет инфекциониста для предварительного осмотра. Если врач обнаружит признаки ОРВИ, в том числе высокая температура, вам будет отказано в постановке вакцины
4. Поставить вакцину в прививочном кабинете
5. Выждать у прививочного кабинета 30 минут, чтобы перестраховаться от неожиданных аллергических реакций после вакцинации
6. Сделать отметку в своем прививочном сертификате о проведенной вакцинации
7. Соблюдать рекомендации: избегать употребления алкоголя, посещения бани, сауны, серьезных физических нагрузок. При необходимости можно принять жаропонижающее, если у вас будет незначительное повышение температуры тела во время выработки антител к ковиду.