Как работают выездные пункты вакцинации от COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области в ноябре 2022 года

Для удобства свердловчан в торговых центрах области открыты выездные пункты вакцинации от коронавируса и гриппа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на 14 ноября коронавирус в Свердловской области продолжает существовать. 11 ноября в Свердловской области коронавирусом заболел 301 уралец, 12 ноября – 296 уральцев, 13 ноября – 293 уральца. Несмотря на то, что статистика по COVID-19 в регионе идет на убыль, врачи переживают, что в ближайшем будущем произойдет скачок заболеваемости, а между тем, уровень вакцинации в Свердловской области так и не достиг запланированных показателей.

По данным главного внештатного специалиста Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александра Харитонова, в регионе уже начался рост ОРВИ. На прошлой неделе был зафиксирован случай провозного гриппа. Ковидом также болеют, наиболее тяжело инфекция протекает у пожилых.

Учитывая, что по подсчетам регион и так ждала очередная волна заражений коронавирусом, медикам крайне важно максимально снизить ее осложнения через массовую вакцинацию. Однако уровень вакцинации населения в регионе не достигает и 73 процентов из необходимых 80 процентов, а повторно вакцинируются и вовсе менее 30 процентов.

Чтобы избежать резкого скачка заболеваемости коронавирусом, врачи решили ввести в практику назальную вакцинацию от ковида. Помимо этого, можно поставить прививку и внутримышечно. Выбор зависит от личных предпочтений и общего состояния здоровья: пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендуют ставить прививку в плечо.

С октября в регионе работают выездные пункты вакцинации. С 11 по 17 ноября пункты вакцинации в Свердловской области будут работать по следующим адресам:

Где поставить прививку от коронавируса COVID-19 в Екатеринбурге в ноябре 2022 года

ТРЦ «Гринвич»

ул. 8 Марта, 46

ТЦ «МЕГА»

ул. Металлургов, 87

ТЦ «Дирижабль»

ул. Академика Шварца, 17

ТРЦ «Кировский»

Сиреневый бульвар, 2а

Где поставить прививку от коронавируса COVID-19 в Асбесте в ноябре 2022 года

ТЦ «НЕБО»

ул. Ленинградская, 26/2

Где поставить прививку от коронавируса COVID-19 в Ирбите в ноябре 2022 года

Спортпавильон «Юность»

ул. Свердлова, 17А

Гостиница «Ница»

ул. Первомайская, 46

Где поставить прививку от коронавируса COVID-19 в Сысерти в ноябре 2022 года

ТЦ «Бажов»

ул. Коммуны, 37

Где поставить прививку от коронавируса COVID-19 в поселке Бисерть в ноябре 2022 года

ТЦ Магнит

ул. Тимирязева, 26

График работы выездных пунктов меняется еженедельно. Актуальное расписание можно узнать на сайте Городского центра медицинской профилактики в Екатеринбурге.

В выездных пунктах вакцинации можно поставить прививку от гриппа, прививку от коронавируса внутримышечно и прививку от коронавируса через нос. Подробно о том, как и где ставить интраназальную вакцину от COVID-19 «КП-Екатеринбург» рассказывала ранее.

Кроме того, поставить прививку от ковида в Екатеринбурге и Свердловской области можно, обратившись в поликлинику. При этом вы имеете право ставить вакцину в любой поликлинике, а не только в той, к которой прикреплены по месту жительства. По закону, медорганизация обязана вас обслужить в этом вопросе, если на руках у вас есть необходимые документы.

Что нужно сделать, чтобы поставить прививку от коронавируса внутримышечно или назально в поликлинике:

1. Взять с собой паспорт, медицинский полис, СНИЛС

2. Обратиться в поликлинику, где вам удобно было бы получить вакцину

3. Посетить кабинет инфекциониста для предварительного осмотра. Если врач обнаружит признаки ОРВИ, в том числе высокая температура, вам будет отказано в постановке вакцины

4. Поставить вакцину в прививочном кабинете

5. Выждать у прививочного кабинета 30 минут, чтобы перестраховаться от неожиданных аллергических реакций после вакцинации

6. Сделать отметку в своем прививочном сертификате о проведенной вакцинации

7. Соблюдать рекомендации: избегать употребления алкоголя, посещения бани, сауны, серьезных физических нагрузок. При необходимости можно принять жаропонижающее, если у вас будет незначительное повышение температуры тела во время выработки антител к ковиду.