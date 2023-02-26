Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 февраля 2023 14:35

Екатеринбуржцы с размахом отпраздновали окончание зимы в парке Маяковского

На развлекательных площадках собрались сотни местных жителей и гостей уральской столицы
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Развлекательные площадки в ЦПКиО работали в течение двух дней

Развлекательные площадки в ЦПКиО работали в течение двух дней

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга с размахом отпраздновали окончание зимы и отметили Масленицу массовыми гуляниями в парке Маяковского, 26 февраля там собрались сотни местных жителей и гостей уральской столицы. Примечательно, что развлекательные площадки в ЦПКиО работали в течение двух дней.

В первый день здесь работал фуд-корт, где можно было попробовать угощения от уральских кафе и ресторанов. Во второй день в парке прошли выступления музыкальных коллективов и уличные представления. Главным гостем праздника стал музыкальный коллектив Zventa Sventana.

Для гостей парка организовали тематические фотозоны

Для гостей парка организовали тематические фотозоны

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь же для желающих представили тематические фотозоны, а также организовали традиционные масленичные забавы для детей и взрослых, например, взятие снежной крепости, битвы на мешках и многое другое.

Сжигание же чучела состоялось сразу после выступления Zventa Sventana, в 17:15 по местному времени.

Именно на площадке в парке Маяковского ждали больше всего гостей

Именно на площадке в парке Маяковского ждали больше всего гостей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для детей и взрослых организовали традиционные масленичные забавы

Для детей и взрослых организовали традиционные масленичные забавы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Битва на мешках в самом разгаре

Битва на мешках в самом разгаре

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ни одна масленица не обходится без выявления главного силача

Ни одна масленица не обходится без выявления главного силача

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сжигание же чучела состоялось сразу после выступления Zventa Sventana

Сжигание же чучела состоялось сразу после выступления Zventa Sventana

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга с размахом отпраздновали окончание зимы

Жители Екатеринбурга с размахом отпраздновали окончание зимы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ