Екатеринбуржцы с размахом отпраздновали окончание зимы в парке Маяковского

Развлекательные площадки в ЦПКиО работали в течение двух дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга с размахом отпраздновали окончание зимы и отметили Масленицу массовыми гуляниями в парке Маяковского, 26 февраля там собрались сотни местных жителей и гостей уральской столицы. Примечательно, что развлекательные площадки в ЦПКиО работали в течение двух дней.

В первый день здесь работал фуд-корт, где можно было попробовать угощения от уральских кафе и ресторанов. Во второй день в парке прошли выступления музыкальных коллективов и уличные представления. Главным гостем праздника стал музыкальный коллектив Zventa Sventana.

Для гостей парка организовали тематические фотозоны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь же для желающих представили тематические фотозоны, а также организовали традиционные масленичные забавы для детей и взрослых, например, взятие снежной крепости, битвы на мешках и многое другое.

Сжигание же чучела состоялось сразу после выступления Zventa Sventana, в 17:15 по местному времени.

Именно на площадке в парке Маяковского ждали больше всего гостей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для детей и взрослых организовали традиционные масленичные забавы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Битва на мешках в самом разгаре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ни одна масленица не обходится без выявления главного силача Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сжигание же чучела состоялось сразу после выступления Zventa Sventana Фото: Алексей БУЛАТОВ