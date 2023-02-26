Екатеринбуржцы с размахом отпраздновали окончание зимы в парке Маяковского

Развлекательные площадки в ЦПКиО работали в течение двух дней
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Екатеринбурга с размахом отпраздновали окончание зимы и отметили Масленицу массовыми гуляниями в парке Маяковского, 26 февраля там собрались сотни местных жителей и гостей уральской столицы. Примечательно, что развлекательные площадки в ЦПКиО работали в течение двух дней.
В первый день здесь работал фуд-корт, где можно было попробовать угощения от уральских кафе и ресторанов. Во второй день в парке прошли выступления музыкальных коллективов и уличные представления. Главным гостем праздника стал музыкальный коллектив Zventa Sventana.
Для гостей парка организовали тематические фотозоны
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Здесь же для желающих представили тематические фотозоны, а также организовали традиционные масленичные забавы для детей и взрослых, например, взятие снежной крепости, битвы на мешках и многое другое.
Сжигание же чучела состоялось сразу после выступления Zventa Sventana, в 17:15 по местному времени.
Именно на площадке в парке Маяковского ждали больше всего гостей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Для детей и взрослых организовали традиционные масленичные забавы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Битва на мешках в самом разгаре
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ни одна масленица не обходится без выявления главного силача
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сжигание же чучела состоялось сразу после выступления Zventa Sventana
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Екатеринбурга с размахом отпраздновали окончание зимы
Фото: Алексей БУЛАТОВ