«Автомобилист» обыграл «Сибирь» в последнем матче «регулярки» и поборется за кубок Гагарина

Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде уверенно обыграл «Сибирь» в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ и вышел в плей-офф розыгрыша кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 0:2.

Ни хозяева, ни гости не смогли распечатать ворота соперника в течение двух периодов, и только в третьем игровом отрезке капитан уральцев Сергей Широков забросил первую шайбу в этой встрече: она срикошетила от игрока «Сибири». За 46 секунд до финальной сирены Данил Романцев сумел забить гол в меньшинстве.

По итогам «регулярки» команда из Екатеринбурга занимает промежуточное четвертое место в восточной конференции и до сих пор не знает своего соперника по первому раунду плей-офф, все будет зависеть от игры магнитогороского «Металлурга», которому предстоит сыграть с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Ни хозяева, ни гости не смогли распечатать ворота соперника в течение двух периодов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Примечательно, что в начале сезона главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин поставил перед командой весьма непростую задачу: бороться за победу в восточной конференции.

- Несмотря на то, что прошлый сезон мы провели неудачно, проанализировали свои ошибки и точечно постарались решить все наши проблемы. Николай Николаевич тщательно подбирал специалистов под себя, проведена ротация состава, надеюсь, это поможет добиваться наивысших результатов, - говорил спортивный директор Максим Рябков в августе прошлого года.

Долгое время «Автомобилисту» удавалось удерживать эту планку, однако череда поражений во второй половине сезона не позволили клубу дотянуться до заветной первой строчки конференции.

Смогут ли уральцы бороться за кубок Гагарина, узнаем в ближайшее время: первые игры плей-офф начинаются в марте.