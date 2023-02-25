В Верхотурье коммунальщики нашли в мусорном баке замученную собаку

Фото: группа во «ВКонтакте» «Верхотурье»

В Верхотурье 21 февраля коммунальщики нашли в мусорном баке замученную собаку. Она была почти полностью засыпана строительным мусором. По словам горожан, ее выбросил хозяин.

- Ее выбросили как мусор. Собаку не кормили, систематически избивали, - рассказали подписчики группы во «ВКонтакте» «Верхотурье».

Пса свозили к ветеринарам, и нашли ему передержку у волонтера Ларисы Кулаковой. Это оказалась девочка, которой всего около двух лет. На передержке ее назвали Маша. Сначала собака не могла даже подняться на лапы, но сейчас ей уже лучше и она уже начинает гонять кошек, живущих здесь же на передержке.

- Ветеринары сказали, что мала вероятность, что она выживет. Она лежала сначала, не вставала, не давалась в руки. Сейчас уже лучше. Ходит по комнате. Хорошо кушает. По ней видно, что хозяин ее недокармливал, - рассказала «КП-Екатеринбург» Лариса Куликова.

Фото: группа во «ВКонтакте» «Верхотурье»

По словам Ларисы Куликовой, кто был хозяином Маши известно, но мужчина заниматься собакой отказался и пропал. В полицию волонтер не обращалась.

Сейчас Машу будут откармливать, и ставить ей уколы. Лариса Куликова верит, что она пойдет на поправку.

Напомним, 24 февраля в мусорном баке в Нижних Сергах нашли новорожденную козочку. Кто так жестоко поступил с животным неизвестно. Ее тоже спасли неравнодушные местные жители и волонтеры. Маняше - так назвали козочку, уже нашли новый дом.