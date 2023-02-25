В Екатеринбурге водитель иномарки вылетел на тротуар

В ДТП пострадал водитель иномарки Фото: предоставлено очевидцами

В Екатеринбурге возле станции метро «Чкаловская» водитель иномарки снес забор и вылетел на тротуар. По словам очевидцев, перед этим он столкнулся с другим легковым автомобилем.

- Как я понял, Kia Rio ехала по Щорса со стороны Белинского и на перекрестке с 8 марта влетела сзади Hyundai Accent и улетела на тротуар, - рассказал очевидец группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

Фото: предоставлено очевидцами

В отделении пропаганды городского ГИБДД «КП-Екатеринбург» сообщили, что в ДТП пострадал водитель Kia. Сейчас его осматривают медики.

К счастью, из проходящих в момент аварии по тротуару людей, никто не пострадал. Из-за ДТП у ТЦ «Мегаполис» скопилась небольшая пробка.

Напомним, 24 февраля на ЕКАДе столкнулись манипулятор, DAF и ГАЗон. Из-за ДТП образовались крупные пробки. Водителя автомобиля ГАЗон увезли в ЦГБ Березовского для осмотра медиками.