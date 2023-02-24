В Екатеринбурге силовики во время рейда на мигрантов нашли незаконную майнинговую ферму

Ферма находилась в одном из кафе на Сортировке. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские провели профилактический рейд на мигрантов. Во время него силовики обнаружили несколько интересных находок. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Мероприятие проходило вечером 22 февраля на Сортировке. Полицейские искали нарушения среди мигрантов. Вместе с ними работали бойцы отряда специального назначения «Гром». Вместе им удалось проверить 136 иностранцев. Из них 27 оказались нарушителями.

Полицейским помогали бойцы отряда специального назначения. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Помимо этого, полицейским предложили взятку. 22-летний иностранец попытался откупиться от административной ответственности. Молодого человека доставили в дежурную часть.

25 иностранцев были привлечены к административной ответственности. В основном за неправильную тонировку, распитие спиртного и появление пьяным в общественных местах.

Также в одной из кофе на Технический полицейские нашли незаконную майниногвую ферму. Она состояла из ноутбука и десяти устройств.

- Следственно-оперативной группой отдела полиции № 10 оборудование изъято, проводится проверка, - сообщили в полиции Екатеринбурга.