В Екатеринбурге живодер покалечил пса, которому искали дом

Пес жил в Солнечном меньше месяца. Фото: предоставлено Светланой

В микрорайоне Екатеринбурга Солнечный серьезно ранили пса, которого знали многие местные жители. Днем 23 февраля дворняга должен был обрести дом, но ночью в него стреляли и потребовалась операция.

- Собака появилась в Солнечном недели три назад. Пес безумно добрый: играет со всеми детьми, мальчики кидают ему варежки, он приносит обратно. Ему даже кличку дали – Джек, уже начал откликаться. Вчера девчонки его скатывали на бублике, то есть контактирует со всеми прекрасно, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Светлана.

Светлана лично долгое время искала ему передержку. Сложность была в том, что были варианты лишь на цепи, но этот пес не сможет жить на привязи.

- 22 февраля мне наконец удалось найти теплую передержку с хорошим уходом. Но именно вчера в общем чате началась агрессия в сторону этой собаки. Люди писали, что собака пугает детей. Пугать она может лишь из-за своего размера, Джек крупный пес. Я написала, что уже завтра его заберут из района, - рассказывает жительница Солнечного.

Когда 23 февраля Светлана вышла искать пса, то обнаружила его сильно раненым. Джека экстренно увезли в клинику и сделали операцию.

- Изначально ветеринары склонялись к тому, что его ранили отверткой. Глубина ранения – семь сантиметров, дырка ровная и круглая. Потом в клинике начали думать, что пуля либо выскользнула из раны, либо ее просто не заметили на рентгене, - уточняет девушка.

Пса серьезно ранили за день до отправки в передержку. Фото: предоставлено Светланой

У Джека серьезно задеты мышцы, состояние тяжелое. Сейчас пес уже на передержке.

- У нас появился свидетель, который утверждает, что слышал выстрел. Молодой человек видел, как мужчина шел от места стрельбы, утверждая, что эта собака напала на его жену. Но доказать он этого никак не может. Если это все-таки был выстрел, то это совершенно ненормально: мужчина в здравом уме ходит по району с пистолетом, – делится с «КП-Екатеринбург» Светлана.

Она намерена идти в полицию и в суд. Оставлять это дело безнаказанным Светлана не планирует.