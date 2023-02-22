«Моим домом был детский хоспис»: екатеринбурженка оказалась в шаге от смерти и нашла свое призвание

Анна попала в больницу с сильным кровотечением, когда ей было 11 лет. Фото: Анна Чистикина

Когда Ане было 11 лет, она попала в больницу с сильным кровотечением. Врачи выявили у нее болезнь Верльгофа, при которой кровь плохо сворачивается. Любой порез – и ее не остановить. Девочка провела в больнице два года. За это время она познакомилась со многими детками, которые, как и она, страдали от тяжелых болезней. Некоторые из них уходили на ее глазах.

Аня пыталась понять, как маленьких пациентов, так и их родителей. На своем детском языке она объясняла мамам и папам, что чувствуют их дети. Удивительно, но после слов маленькой девочки взрослым становилось легче. Аня смогла победить болезнь, но желание поддерживать других стало только сильнее. Она выросла, стала психологом и по сей день помогает людям.

Юная Анна рассказывала родителям больных детей, что чувствуют их дети. Фото: Анна Чистикина

«ПОДРУЖИЛАСЬ СО СМЕРТЬЮ»

- Болезнь проявилась на фоне сильнейшего стресса, когда мне было 10 лет, и у меня умерла бабушка. Симптомы начали проявляться постепенно. Сначала были пятна по всему телу, потом от малейшего прикосновения появлялись очень большие гематомы черно-фиолетового цвета, - рассказывает уже 44-летняя Анна Чистикина.

В детстве она жила с родителями в Казахстане. В 11 лет Аня попала в детское гематологическое отделение с сильным кровотечением, и больничная палата стала для нее домом на долгих два года.

- Со мной лежали ребята разных возрастов, с лейкемией и другими болезнями крови. Из «постоянников» нас было 12 человек. Когда меня выписывали нас оставалось всего двое. Обычно или врачи говорили нам, что кого-то вот-вот не станет, или мы сами уже догадывались. Смерть нас не пугала. У нас даже были свои ритуалы, чтобы проводить ребят. Врачи разрешали нам устраивать прощальные чаепития в палате, - вспоминает Анна.

Аня победила болезнь, но не перестала помогать людям. Фото: Анна Чистикина

СТАЛА МЕСТНЫМ ПСИХОЛОГОМ В 11 ЛЕТ

В больнице 11-летняя девочка стала местным «психологом». Все началось с того, что она решила поддержать родителей своей лучшей подруги Маи (Имя девочки изменено по просьбе героини публикации, - Прим. Ред.).

- Я понимала, что совсем скоро она нас покинет. Один раз, когда Мая уснула, я попросила ее родителей проводить меня до туалета. Я сказала им, что будет лучше, если они заберут ее домой, потому что каждый ребенок хочет уйти в окружении близких людей, привычной обстановки и любимых игрушек. Я на своем детском языке объясняла им, что для нас смерть – это не что-то страшное, а просто часть нашего пути. Пыталась донести, что не нужно оплакивать ребенка раньше времени. Мы все это чувствовали и тяжело воспринимали. Нужно окружать ребенка любовью и позитивом до самых последних дней, - вспоминает женщина.

Сейчас Анна работает психологом. Фото: Анна Чистикина

После этого разговора девочка поняла, что хочет донести это и до других взрослых. Врачи удивленно рассказывали семье Ани, что после разговоров с ней, родителям онкобольных детей становилось легче.

Пока Аня лежала в больнице, она неоднократно оказывалась в шаге от смерти при сильных кровотечениях, но врачам каждый раз удавалось ее спасти. Во время лечения Анна принимала гормоны, которые помогли победить болезнь. Через два года девочку выписали. Она продолжила лечение и со временем вышла в ремиссию. Но желание помогать другим не пропало.

Анна верит, что в жизни всегда есть место для чуда. Фото: Анна Чистикина

- В 9 классе пришло время выбирать профессию. Родители, помня, что им рассказывали про меня врачи, сами предложили мне пойти учиться на психолога. Я согласилась, а во время практики в университете окончательно убедилась, что это мое, - делится Анна Чистикина.

После университета женщина несколько лет работала психологом в МВД, а потом перешла на частные консультации. По сей день она помогает людям выйти из депрессии и справиться с утратой близких, помогает понять, что жизнь многогранна, но в ней всегда можно найти место для счастья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Кости растут, а мышцы не успевают»: на Урале спасли десятилетнего мальчика с редкой болезнью. На Урале спасли десятилетнего мальчика с редкой болезнью мышц (подробнее)

Московские врачи достали из легких малышки 18-сантиметровый катетер. Кусок катетера попал в тело Даши Зыряновой, когда она лежала в больнице Екатеринбурга (подробнее)

Московские врачи достали из легких малышки 18-сантиметровый катетер. Кусок катетера попал в тело Даши Зыряновой, когда она лежала в больнице Екатеринбурга (подробнее)

Шесть раз ломала позвоночник: в Екатеринбурге родители борются за жизнь «хрустальной» девочки. На Урале семья тратит 100 тысяч в месяц на лечение «хрустальной» девочки (подробнее)