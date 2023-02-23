Булат Окуджава был минометчиком, Владимир Гуляев летал на Ил-2: как свердловские артисты-фронтовики защищали Родину

У многих известных советских артистов было боевое прошлое

Знаменитые советские актеры и поэты не так уж просты. За плечами у многих из них большой жизненный опыт, полученный на полях сражений Великой Отечественной войны. Ко Дню защитника Отечества вспоминаем, кто из знаменитых артистов и поэтов Свердловской области защищал Родину от захватчика.

БЫЛ СЕМЬ РАЗ РАНЕН

Советский актер Николай Бадьев всю жизнь выступал на сцене. Снимался он и в кино, но редко и в небольших ролях. Многие его помнят, как хранителя музея из фильма «Белое солнце пустыни». В ленте он сыграл интеллигентного человека, который, пытаясь защитить женщин, погиб от рук бандитов.

Николай Бадьев в «Белом солнце пустыни»

- Николай счастливый со съемок приезжал – все-таки сниматься в Советском Союзе в кино, даже в незначительной роли, это было тогда престижно и почетно, - вспоминал коллега артиста Иван Филоненко. - Помню, мы в Нижнем Тагиле были на гастролях, и он со съемок прямо туда прилетал перекрашенный - с белыми волосами. По фильму «Белое солнце пустыни» так нужно было. Тогда перекисью осветляли волосы.

Николай Бадьев в молодости Фото: предоставлено пресс-службой Свердловского театра музыкальной комедии

Когда началась Великая Отечественная война, Николай Бадьев ушел на фронт добровольцем, чтобы защищать Родину. В тот момент он еще не был актером – с юности трудился токарем на Путиловском заводе в Петрограде, как и отец. Николая зачислили в 128-ю стрелковую Псковскую Краснознаменную дивизию. Он служил разведчиком, командовал взводом и не раз участвовал в сражениях.

Семь раз пуля настигала Николая Бадьева на фронте. Но после каждого ранения и лечения он возвращался в строй. Лишь седьмая рана оказалась настолько серьезной, что его пришлось эвакуировать в госпиталь в Свердловске. По воспоминаниям современников, в госпитале Бадьев развлекал товарищей по палате песнями.

Волосы Николаю Бадьеву для съемок осветляли при помощи перекиси Фото: «Белое солнце пустыни» (1969)

Как-то раз актеры, пришедшие развеселить раненых солдат, услышали, как он поет и порекомендовали ему поступить учиться на актера. Что он и сделал. Сначала он был солистом ансамбля песни и пляски Уральского военного округа, а затем, в 1952 году стал солистом Свердловского театра музыкальной комедии, где проработал 40 лет и сыграл 120 лет. Все эти годы ранения, полученные на фронте, давали о себе знать.

- Он всегда чувствовал ранение. Рука из-за этого плохо двигалась и была вся в отметинах, - вспоминал Иван Филоненко.

С НЕБА ГРОМИЛ ВРАГА

У свердловского актера Владимира Гуляева внушительный список киноролей. Он снялся в 50 фильмах. Из самых известных лент можно вспомнить киноальманах «Не может быть!», многосерийный фильм «Вечный зов», комедию «Старики-разбойники», «Операцию «Ы» и другие приключения Шурика», «Весну на Заречной улице» и, конечно, «Бриллиантовую руку», где он сыграл загадочного милиционера-таксиста Володю, у которого есть двойник.

Гуляев с детства мечтал о небе. Поэтому в годы Великой Отечественной войны он сначала устроился работать в авиационную мастерскую слесарем, а затем, в 1942-м, поступил в Молотовскую военную авиационную школу. После ее окончания ему присвоили звание младшего лейтенанта ВВС.

В знаменитом фильме про Шурика Владимир Гуляев сыграл совсем не большую роль милиционера Фото: «Операцию «Ы» и другие приключения Шурика» (1965)

Гуляев сражался, управляя Ил-2. Он воевал в составе 639 полка 211 штурмовой авиадивизии. Бил противника в Белоруссии, Прибалтике, Восточной Пруссии. У него на счету 60 боевых вылетов. По воспоминаниям современников, громить врага он вылетал по несколько раз за день, и был настолько ловким пилотом, что ни одно из вражеских зенитных орудий не могло до него добраться.

«Летая на штурмовку ж.д. станции ОБОЛЬ в группе 6 ИЛ-2, сделав 3 захода, несмотря на сильный зенитный огонь противника, тов. Гуляев сбросил бомбы в эшалон, наблюдались 3 взрыва с черным дымом, огнем пушек и пулеметов. Расстреливал живую силу противника, - сообщалось в характеристике на Гуляева, написанной в июне 1944 года командиром 826-го штурмового авиационного полка. – При прорыве сильно укрепленного витебского района т. Гуляев летал в день по 2-3 раза на штурмовку отходящих войск противника, нанося большие потери врагу <…> им уничтожено до 20 автомашин с грузом, расстреляно до 15 солдат и офицеров противника»

Владимир Гуляев в роли милиционера, замаскировавшегося под таксиста в комедии Леонида Гайдая Фото: «Бриллиантовая рука» (1968)

В июле 1944 года самолет Гуляева все-таки сбили. С серьезной раной он смог приземлиться на кроны деревьев. После этого летчика отправили на лечение в Москву. Его хотели отлучить от боевых вылетов на Ил-2, но он добился возвращения в часть.

Впоследствии у него было еще несколько ранений. За подвиги во время войны, ему доверили участвовать в Параде Победы 24 июня 1945 года. Но после этого в небо уже не пускали. Здоровье не позволяло садиться за штурвал даже гражданского самолета. Гуляев не отчаялся и просто решил изменить мечту – поступил во ВГИК и стал сниматься в кино.

СЛУЖИЛ МИНОМЕТЧИКОМ

Знаменитый советский поэт Булат Окуджава был уроженцем Москвы. Но со Свердловской областью он тоже связан. В 1932 году его отец Шалва Окуджава был направлен работать парторгом на строительство первого в СССР вагоностроительного завода - в Нижнем Тагиле. Спустя два года к нему на Урал приехала семья – жена и сын Булат.

Снимок Булата Окуджавы (слева) из личного архива Зиновия Гердта Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Завод в те годы находился вдалеке от границы города. Современники вспоминали, что когда отец Булата Окуджавы приехал на стройплощадку Нижнего Тагила, вокруг не было ничего, кроме болот. Даже инфраструктуры для строителей толком не было никакой – ни бараков, ни столовой.

В 1937 году отца поэта арестовали и расстреляли – якобы он с единомышленником пытался организовать покушение на наркома тяжелой промышленности, когда тот приезжал в Нижний Тагил.

Сам же Булат Окуджава с матерью переехал в Москву. Вскоре мать поэта тоже арестовали и отправили в ссылку. Будущему поэтому пришлось уехать в Тбилиси к родственникам, где он и застал начало Великой Отечественной войны.

Бюст поэта в Государственном мемориальном музее Булата Окуджавы в Переделкино Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Его призвали в 1942 году, когда ему исполнилось 18 лет. Он сражался на Закавказском фронте минометчиком в 5-м гвардейском Донском кавалерийском казачьем корпусе. В декабре 1942 года он сражался за Моздок, оккупированный немцами.

Был ранен и эвакуирован в госпиталь. Впоследствии он служил в Батуми в стрелковом запасном полку и радистом в 126-й гаубичной артиллерийской бригаде Закавказского фронта.

После Победы он поступил в Тбилисский университет на факультет филологии, а затем стал учителем. Мало кто знает, но самые его известные стихи о войне «Бери шинель, пошли домой» на самом деле были написаны не в годы Великой Отечественной войны, а гораздо позже – в 1975-м.

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