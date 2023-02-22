На Урале поклонница подарила Дидюле вязаную гитару в благодарность за проходки на концерт

Связать гитару удалось за три дня. Фото: Фролов Михаил / предоставлено героем публикации

Гитарист-виртуоз Валерий Дидюля давал концерт в Нижнем Тагиле. Но одна из его поклонниц купить билет не успела. Спустя несколько дней после начала продаж все места уже были раскуплены. Ольга же решила, что во чтобы то ни стало, попадет на концерт любимого исполнителя. Она написала Дидюле в личных сообщениях в соцсетях с просьбой помочь попасть в зрительный зал. И музыкант откликнулся.

- Я последние лет пять слушаю творчество Валерия Дидюли. Моей маме, которая живет в Нижнем Тагиле, также полюбились его композиции, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Ольга. – Я очень хотела сводить на концерт маму, но билетов уже не было. Я сама написала Валерию Дидюле в соцсетях, что мы любим его творчество и сожалеем, что билетов не осталось. В ответ он написал мне: «Вы получите приглашения в кассе перед концертом»!

Другие работы мастерица отложила, чтобы посвятить время задумке заказчицы. Фото: предоставлено героем публикации

Ольга очень хотела отблагодарить артиста за его доброту. И вспомнила о том, что в Нижнем Тагиле живет ее знакомая рукодельница, которая из пряжи делает самые нестандартные изделия. В арсенале артиста полно гитар, а вот вязаной у него еще не было.

- Это был настоящий вызов для меня. Еще я беспокоилась, хватит ли материала на изделие. Я отложила другие заказы, включила музыку Валерия Дидюли и начала вязать, - говорит «КП-Екатеринбург» Наталья Канзапарова.

Музыкант подарил две проходки - Ольге и ее маме. Фото: предоставлено героем публикации

Петелька за петелькой Наталья связала инструмент в его почти натуральную величину из акриловых нитей. Рукодельница едва ли не забыла про сон, а работала почти не отрываясь. За два дня эксклюзивный арт-объект от Натальи был готов.

- Гитару специально сделали мягкой, внутри нее – поролон. Удобно ее использовать, как подушку. В последний момент поняла, что струны должны быть с люрексом и создавать эффект сияния. Стежок специально должен быть неровным, как будто на ней уже вовсю звучат аккорды, - продолжает Наталья.

Во время вязания рукодельница слушала музыку виртуоза Валерия Дидюли. Фото: предоставлено героем публикации

Переносить гитару женщины решили в дорожной сумке. Охрана тоже диву далась, когда попросила дам открыть баул и показать содержимое. Как говорит Ольга, суровые охранники улыбалась, когда увидели гитару. Уже после концерта приглашенные гости вручили Валерию Дидюле подарок и цветы. Свою новую шестиструнную, как говорят зрители, музыкант не без гордости продемонстрировал зрителям.