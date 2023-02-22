Глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался делом об избиении ребенка в Краснотурьинске

Об инциденте стало известно 21 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении ребенка в Краснотурьинске. Накануне мать пятилетней девочки пнула ее ногой в живот, когда она уже лежала на полу возле подъезда.

22 февраля полиция города смогла отыскать виновницу, ей оказалась 24-летняя уроженка Краснотурьинска. Позднее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку.

- Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богинскому М.В. организовать процессуальную проверку, установить все обстоятельства произошедшего, - уточняют в Следственном комитете России.

Ранее стало известно, что ребенка отвезли в больницу. Медики у девочки не обнаружили ушибов и других повреждений, но ее маме все же грозит административный штраф до 30 тысяч рублей, либо арест до 15 суток, либо исправительные работы до 120 часов.

Действия матери попадают под ст. 6.1.1 КоАП РФ - «Побои». Соседи девушки с ребенком отзываются о семье положительно. По их словам, подобных случаев раньше не было. Также сама мать утверждает, что ее дочь упала возле подъезда сама.

По ее показаниям, как уточняют в полиции, девочка начала капризничать и проситься на руки, из-за чего маме пришлось грубо тащить ее до входной двери.