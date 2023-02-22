В Екатеринбурге завершены поиски 8-летнего мальчика

Мальчика нашли на улице Военной на Вторчермете

В Екатеринбурге нашли восьмилетнего мальчика. Он вышел из двора на улице Колхозников и не вернулся.

- Сотрудники полиции нашли малолетнего на ул. Военной. По предварительной информации, противоправных действий в отношении него не совершено. Сейчас его везут в отдел полиции, - сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, 22 февраля мальчик в ночное время был замечен в торговой точке на ул. Санаторной, 4. Он заходил туда погреться.

О пропаже мальчика волонтерам поискового отряда «ЛизаАлерт» и сотрудникам полиции сообщила его мама.

- Мальчик из хорошей семьи, раньше так никогда не пропадал, - рассказали ранее «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

В полиции и поисковом отряде «ЛизаАлерт» подробности пропажи восьмилетнего мальчика пообещали прокомментировать позднее.