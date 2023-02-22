Полиция Краснотурьинска нашла мать, избившую своего ребенка

Матерью ребенка оказалась 24-летняя жительница Краснотурьинска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Краснотурьинска нашла девушку, которая накануне жестоко избила свою пятилетнюю дочь. Инцидент попал на видео, которое разместили в паблике во «Вконтакте» «Краснотурьинск LIVE». Горе-матерью оказалась 24-летняя уроженка Краснотурьинска.

На записи хорошо видно, как молодая мать пинает ребенка ногой в живот, когда девочка лежит на спине возле подъезда. По поводу инцидента в полиции по Краснотурьинску сразу же начали проверку.

- Начальник территориального ОВД Сергей Калмыков взял ситуацию на личный контроль и поручил в срочном порядке провести проверку сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних. Представители МВД примут обоснованное решение, - комментирует ситуацию начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Видео разлетелось по Сети 21 февраля, днем 22 числа виновницу инцидента правоохранители уже нашли. По ее словам, как сообщают в полиции, ребенок сам упал возле подъезда. До этого девочка капризничала и просилась на руки, из-за чего матери пришлось тащить ее за руки до входной двери дома.

Полиция добилась того, чтобы ребенка отвезли в больницу. Врачи у девочки не обнаружили телесных повреждений, но ее маме все равно грозит административный штраф до 30 тысяч рублей, либо арест до 15 суток, либо исправительные работы до 120 часов.

Действия матери попадают под ст. 6.1.1 КоАП РФ - «Побои». Известно, что соседи девушки с ребенком отзываются о семье положительно. По их словам, подобных случаев раньше не было.

- Эта девушка не посторонний для меня человек, и я знаю ее как маму с других сторон. Видимо, это был срыв, потому что такого замечено за ней еще не было, - рассказал знакомый девушки в комментариях к нашумевшему посту.

Однако в том, что жительница Краснотурьинска - примерная мать, уверенны не все. Противоположнее мнение высказывают родители детей, которые ходят в один садик с дочкой девушки.

- Я сам замечал, что она дерганная, это же я слышал и от воспитателей. Я понимаю, что такое дети, у меня самого их двое. Видно, что она часто поступает неправильно: ребенка переодевает, трясет его как половую тряпку. Ребенок уже просто зареветь боится, настолько он зашуган, - рассказывает «КП-Екатеринбург» родитель детей, которые ходят в один детский сад с пострадавшей девочкой.

Мужчина уверен, что горе-мать как минимум стоит лишать родительских прав.