Прогноз погоды в праздничные дни с 23 по 26 февраля 2023 года

Перед масленичными гуляниями в регион придут морозы, но в воскресение тепло вернется. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе россияне будут отдыхать четыре дня. На выходных уральцы отметят День защитника Отечества и Масленицу. Последнюю принято встречать гуляниями под открытым небом, а потому прогноз погоды особенно актуален. Синоптики прогнозируют, что в регион снова идет мороз, однако выходные должны стать последними холодными днями зимы-2023.

Температура воздуха в Свердловской области 22 февраля днем ожидается от -6 до -11 градусов, на востоке - от 0 до -5 градусов по Цельсию. В Екатеринбурге погода 22 февраля будет облачной с прояснениями, днем возможен снег, днем - от -8 до -10 градусов, ночью - до -13 градусов по Цельсию.

23 февраля в Екатеринбурге будет снег, потеплеет до -9 градусов по Цельсию днем, ночью – от -10 до -14 градусов, небольшой снег.

По оценке Уральского управления гидрометцентра, наиболее холодными днями в Свердловской области будут 24-25 февраля. Температура воздуха 24 и 25 февраля в Свердловской области ночью - от -15 до -20 градусов, в низинах и горах - до -26 градусов, днем - от -7 до -12градусов.

- Похолодание в субботу ночью на Среднем Урале станет заключительным для нынешней календарной зимы, - отмечает синоптик Алексей Пулин.

24 февраля в Екатеринбурге ночью - до -14 градусов, днем - до -10 градусов. 25 февраля погода в Екатеринбурге будет следующей: ночью - до -16, а днем - до -7 градусов. В воскресенье, 26 февраля, в Екатеринбурге тепло вернется: ночью - всего до -8 градусов, а днем - до -2 градусов по Цельсию.