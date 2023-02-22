Пропавший в Екатеринбурге 8-летний мальчик попал на камеры видеонаблюдения в магазине

21 февраля мальчик ушел из двора на Колхозников, 87. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге пропал восьмилетний Макар Орлов. 21 февраля около 16:00 мальчик ушел гулять из двора по ул. Колхозников, 87 и не вернулся домой. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции и волонтеры.

- 22 февраля мальчик в ночное время он был замечен в торговой точке на ул. Санаторной, 4. Он заходил туда погреться. По имеющейся информации, малолетний может находиться на территории микрорайона Вторчермет, - рассказали в полиции.

Судя по записи с камеры наблюдения магазина, Макар стоял в компании с двумя посетителями.

О пропаже Макара волонтерам поискового отряда «ЛизаАлерт» и сотрудникам полиции сообщила мама мальчика.

- Макар из хорошей семьи, раньше так никогда не пропадал. Есть свидетельство, что его видели утром в районе Вторчермет. От нас сейчас работают автономные экипажи, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.

Макар был одет в синюю шапку, черную куртку, такого же цвета болоньевые штаны и ботинки.

Если вы знаете, где может находиться мальчик, сообщите по телефону горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452, по единому телефону вызова экстренных служб «112», в дежурную часть ОП № 13: (343)356-42-13 или 102 (02).

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