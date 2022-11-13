Проверка на прочность: 28-летняя мать пяти приемных детей о том, как встретить мужчину мечты

Первого ребенка Татьяна удочерила в 20 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Татьяне Усольцевой было всего 20 лет, когда она удочерила первую девочку. Девушка из Каменска-Уральского не испугалась ни юного возраста, ни мнения окружающих. А став мамой троих приемных деток, Татьяна смогла встретить мужчину, который разделил с ней взгляды на жизнь. Теперь семья воспитывает пять приемных детей.

«БАБУШКА ГРОЗИЛАСЬ ПОДАТЬ В СУД НА ОПЕКУ»

- Я с 12 лет начала бывать в детских домах. Дело в том, что у моей мамы подруги работали там воспитателями. Я приходила им помогать. Гуляла с малышами, играла с ними, собирала вещи, - объясняет «КП Екатеринбург» Татьяна Усольцева. - Мне все это очень нравилось.

У Даши с детства инвалидность Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 16 лет она познакомилась с Ксюшей. Родная мать отказалась от девочки, когда той было всего три годика. Малышка была в растерянности. Татьяна это почувствовала и стала часто навещать девочку. Иногда забирала в гости.

- Ксюша была с нами на всех праздниках и каникулах. К ней уже так привязались, что родственники сами в шутку спрашивали: «Когда я ее уже заберу», - вспоминает Татьяна. – Поэтому когда я отучилась и устроилась на работу в детский садик воспитателем, я уже не сомневалась и оформила документы на удочерение Ксюши. Ей уже тогда было восемь лет.

В детском доме Таню знали, как родную, поэтому удочерить первого ребенка было легко. А спустя два года Ксюша сказала маме о том, что хочет сестренку. Татьяна чувствовала в себе силы, что может осчастливить еще одного ребенка, поэтому возражать не стала.

Старшая дочь, Ксюша занимается с младшим чтением Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы решили, что это будет особенный ребенок. Я считала, что несправедливо, когда детки с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет живут в детских домах, а после – попадают в психоневрологические интернаты, где с ними очень плохо обращаются, - говорит Татьяна Усольцева.

Татьяна стала перебирать анкеты. Сердце защемило, когда она увидела маленькую темноволосую девочку в ходунках. Шестилетняя Даша еле-еле переставляла ножки. Оказалось, у девочки было редкое заболевание - спина Бифида. Большинство таких деток из-за потери чувствительности ног всю жизнь прикованы к инвалидной коляске.

Даша жила в Челябинской области. Директор детского дома настаивала на длительном гостевом режиме. Родные Татьяну тоже не поддержали.

Главное увлечение Даши - творчество Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Моя бабушка пришла в опеку и устроила скандал. Кричала, что я молодая и глупая, сломаю себе жизнь. Или я завтра рожу своего ребенка, а этого отдам в детский дом. Грозилась в суд подать на опеку. Я сразу сказала, что тот, кто не принимает моих детей, тот не принимает меня, - вспоминает мама девочек.

В итоге, бабушке пришлось смириться с решением внучки, правда понадобилось несколько месяцев бойкота. Преодолев сложный и долгий процесс оформления документов, Даша оказалась дома у Татьяны.

- Ну а дальше жить спокойно мы уже не смогли. Нам захотелось разбавить девчачий коллектив мальчиком, - смеется Татьяна.

Сашу Татьяна отыскала в Челябинском детском доме, куда приехала на день открытых дверей.

- Мы хотели маленького мальчика, но к нам выбежал 10-летний Саша. Очень громкий и общительный. Сел перед нами на стульчике и начал очень воодушевленно рассказывать о себе, мы просто не могли это не оценить, - рассказывает многодетная мама.

Татьяна познакомилась с Михаилом в интернете Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но против усыновления встала опека. Татьяна получала отказы со странной формулировкой «В семье имеется ребенок-инвалид, появление еще одного ребенка ущемит его интересы». Через несколько месяцев упорных трудов Татьяна все-таки добилась того, чтобы ребенок попал в семью.

«ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»

Татьяна воспитывала троих приемных деток. И это вовсе не означало, что на личной жизни девушка поставила крест. Она активно общалась в социальных сетях. Признается, что ей всегда писало очень много незнакомцев. Среди таких оказался Михаил – будущий муж Татьяны. Разумеется, в момент их случайного знакомства на просторах интернета, они об этом не догадывались. Отношения развивались постепенно. В какой-то момент поняли, что у них много общих интересов. Но главное и Татьяна, и Михаил очень любят детей.

- Не знаю, сколько звезд на небе сошлись, но это совпадение и правда удивительное. Мы до знакомства ни разу друг с другом не сталкивались, познакомились «Вконтакте», - улыбается Михаил. – А оказалось, что мы жили буквально в соседних дворах.

Михаила приемные дети Татьяны не смутили. Роман развивался быстро, Татьяна сразу предупредила: чтобы познакомиться с ее детьми, Михаил обязан пройти школу приемного родителя.

У Кирилла есть проблемы с речью Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Через три месяца мы записались в школу приемных родителей, ездили туда вместе в Екатеринбург. Это было еще одним своеобразным приключением. В местных школах преподают без учета того, что это травмированные дети, - рассказывает Татьяна.

Семейная пара объясняет, что многие люди думают, будто дети из детских домов - это ангелочки. Никто не ждет, что они могут агрессивно себя вести или чего-то бояться.

- Дети особенные, надо было понимать, что просто совсем не будет. Меня ждала проверка на прочность, причем тремя детьми одновременно, - смеется Михаил.

Пока все шло к свадьбе пары, Михаил принял решение взять опекунство над девочкой и мальчиком из дома малютки – Кириллом и Ангелиной. Мальчику на тот момент было три года, а девочке - два. Решение они с Татьяной приняли вместе.

- Я полностью оформил опеку на себя. Третий ребенок Татьяне достался очень непросто, мы понимали, что она получит отказ, - отмечает Михаил.

Так, под одной крышей оказались пятеро ребят. А Михаил с Татьяной готовились к свадьбе. Официально церемония состоялась в августе 2021 года, когда Кирюша с Ангелиной уже были частью семьи.

Все дети дружны друг с другом Фото: Алексей БУЛАТОВ

«В МАШИНУ НЕ ПОМЕЩАЕМСЯ»

Чтобы воспитывать деток Татьяна ушла с постоянной работы. Говорит, что на каждого ребенка приходит социальная выплата – от 10 до 15 тысяч рублей. Суммы зависят от возраста. Михаил трудится на заводе в Каменск-Уральске, работает посменно аппаратчиком-гидрометаллургом.

- Зарплата у мужа неплохая по меркам уральского городка. Нам хватает. Мы ни в чем не нуждаемся, - уверенно говорит Татьяна. – Хотя есть у нас одна проблема. Мы теперь не помещаемся в машину, потому что нас очень много (Смеется). Но все это просто бытовые мелочи.

Старшая дочка Ксюша, которой уже 16 лет, стала моделью. Она занимается в студии, участвует в разных показах, танцует. Выступает на соревнованиях по танцам и привозит первые места. Недавно из Казани приехала с победой. Саше сейчас 14 лет. Родители смеются, рассказывая, что мальчик не может усидеть на месте ни минуты. В школе занимается тхэквондо, всегда в движении, любознательный и активный. Даша, которой уже 12 лет, научилась ходить без ходунков, нашла себя в творчестве. Из-за ограничений по здоровью учится дома, немного отстает в развитии.

Свои особенности имеет и пятилетний Кирюша. Он занимается с логопедом: когда его забрали в семью, он совсем не разговаривал, а сейчас речь появилась. Самая младшая дочка, Ангелина – гимнастка. На тренировки ходит с удовольствием. Перебираться в Екатеринбург Усольцевы пока не планируют. Говорят, так удобнее: рядом школа, детский садик и хорошие учителя для Даши. Да и до мегаполиса не так уж и далеко.

Бабушка Татьяны была против второго ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшее время Михаил и Татьяна хотят помочь выпускникам детских домов, будут своего рода наставниками.

- В день совершеннолетия ребенка с чемоданом перевозят во временный интернат, где он живет, пока не получит квартиру. У них нет бытовых навыков, нет взрослого, который подскажет и поможет. С одной такой девочкой мы будем поддерживать связь. Это поможет ей социально адаптироваться, - делятся планами приемные родители.

Кстати, Усольцевы не исключают, что в будущем их семья станет еще больше.

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