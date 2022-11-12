В Екатеринбурге «ВАЗ» сбил 13-летнего подростка: мальчик сломал ногу

В ДТП пострадал подросток. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Днем 12 ноября на улице Сулимова в Екатеринбурге «ВАЗ-21150» сбил 13-летнего подростка. Мальчика доставили в больницу. Об этом сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.

Подросток перебегал дорогу в неположенном месте. Его сбила отечественная легковушка. Мальчик ломал в аварии ногу.

- Мать мальчика рассказала, что сын пошел с друзьями в ТЦ «Парк Хаус», подростки решили сократить путь и перешли дорогу в неустановленном месте, - рассказали в Госавтоинспекции.

За рулем был молодой человек 22 лет. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Полиция выяснила, что за рулем был 22-летний молодой человек. Его стаж вождения составляет четыре года. Водитель объяснил, что ехал со стороны улицы Учителей в сторону Маяковского. По его словам, подростки выбежали под колеса машины с левой стороны. Столкновения избежать не удалось.

В середине октября в Екатеринбурге произошло еще одно ДТП с участием подростка. Водитель сбил мальчика на стоянке фитнес-клуба. После он скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу с различными травмами.

А в конце октября в столице Урала Lada Vesta насмерть сбила мужчину. Он также неожиданно выбежал на проезжую часть. Водитель машины имел стаж вождения 21 год. На момент ДТП он был трезв.