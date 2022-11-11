В ТРЦ Екатеринбурга закрылся кинотеатр сети «Премьер Зал»

Заведение открылось в 2019 году Фото: Олег ЗОЛОТО

В торговом центре «Фан-Фан» в Екатеринбурге закрылся кинотеатр сети «Премьер Зал». Заведение открылось в 2019 году, но продолжать сотрудничество с кинотеатром для ТРЦ стало невыгодно.

- Ситуация в отрасли за последние месяцы, после ухода голливудских студий такая, что российский прокат потерял 60-70% зрителей и выручки. На протяжении многих месяцев кинотеатры продолжают деятельность за счет хороших отношений с собственниками, в «Фан-Фан» картина была такая же, - рассказал «КП Екатеринбург» директор сети «Премьер Зал» Владимир Петелин.

Собственники ТРЦ шли на встречу: кинотеатр платил практически только за содержание площадей, без арендной платы. Директор сети считает, что продолжаться так долго не могло, и обе стороны пришли к совместному решению свернуть деятельность.

Все оборудование в кинотеатре считается относительно новым. Ведь кресла, экраны и все остальное было установлено перед пандемией. Поэтому в планах у директора сети продолжить развивать ее.

- Мы думаем над тем, чтобы расшириться и открыть кинотеатр либо в Екатеринбурге, либо за его пределами, - уточняет Владимир Петелин.

Владельцы кинотеатров впервые заговорили о сокращении посетителей в конце марта 2022 года. Из-за массовых отмен показов зарубежных картин лидерами проката стали отечественные картины, при этом многие сети стали отменять утренние сеансы.