Колбаса - наш враг номер один!

Если вы съедите одну или две сосиски раз в несколько месяцев, ничего страшного не случится, но все-таки лучше исключить эти продукты из рациона

Причины появления колоректального рака или рака различных отделов толстого кишечника могут быть самые разные. Но одна из основных – неправильное питание. Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Бородина рассказала, чем опасно онкологическое заболевание и как правильно питаться, чтобы потом не было адски больно.

«ПИТАНИЕ - ПАНАЦЕЯ?»

- Что такое калоректальный рак?

- Это рак, который может поражать любой отдел толстого кишечника. Очень серьезное онкологическое заболевание.

- Как у него проявляются признаки и симптомы?

- К сожалению, на начальной стадии пациенту очень сложно понять, что у него данное заболевание. На более поздних стадиях признаки и симптомы зависят от размеров, локализации и степени распространения опухоли. Это могут быть дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, боль, запоры и стул с кровью.

- Из-за чего может появиться колоректальный рак?

- Об однозначных причинах мы говорить не можем. Все очень индивидуально. Но есть различные факторы, которые увеличивают риск появления рака толстого кишечника. Это генетика, ожирение, употребление алкоголя и курение табака, хронические заболевания кишечника. Но, безусловно, одна из главных причин - это неправильное питание.

«КОЛБАСЫ И СОСИСКИ – НАШ ВРАГ»

- Какие продукты питания необходимо исключить из рациона в первую очередь?

- Главные наши враги – это продукты переработки красного мяса. В канцерогенную группу вошли сосиски и колбасы. Конечно, если вы съедите одну или две сосиски раз в несколько месяцев, ничего страшного с вами не случится, но все-таки намного лучше, если из своего рациона вы эти продукты исключите.

- А к каким продуктам нужно относиться с осторожностью?

- К продуктам с промышленными трансжирами: фастфуд, чипсы, сладкие газировки, копченые продукты, а также полуфабрикаты, особенно если вы не знаете их состав. И, конечно, потенциальные канцерогены - это табак и алкоголь. Их необходимо исключить из своей жизни.

- Если человек не может от этих продуктов отказаться, есть ли какие-то ваши личные лайфхаки?

- Я рекомендую делать самим колбасы и сосиски либо покупать продукты домашнего производства из натурального мяса, без добавления консервантов.

«СИЛА В КЛЕТЧАТКЕ, БРАТ»

- А как же себя обезопасить? На что в первую очередь обратить внимание в своем питании?

- Лучшие наши помощники - это антиоксиданты и клетчатка. Самое большое их количество содержится в овощах и фруктах. В день овощей и фруктов нужно употреблять не менее 400 грамм в сутки. Это примерно два-три крупных фрукта или овоща. Можно придерживаться принципа светофора. Он подразумевает, что в день мы должны употреблять фрукты и овощи разных цветов. По возможности лучше соблюдать эту рекомендацию. Но я все-таки сторонник того, что не нужно себя заставлять есть что-то определенное. Овощи и фрукты стоит употреблять в сыром, пареном или пюрированном виде.

- Какие еще продукты питания наиболее полезны?

- В рационе обязательно должны быть продукты, способствующие поддержать микробиом кишечника. Это различные отруби, популярный сейчас псиллиум (порошок шелухи подорожника, известный способностью очищать толстую кишку), большое количество зелени, кисломолочные продукты, такие как кефир, сыворотка и творог, квашеная капуста, в которой также содержится большое количество клетчатки. Ну и, конечно, не забываем, что лучший напиток – это вода.

- А какие-то другие напитки кроме воды полезны?

- Есть официальные данные о хороших свойствах зеленого чая. В нем содержится большое количество природных антиоксидантов. Кто-то также говорит о пользе кофе. Но по нему исследования еще ведутся.

- Многие также говорят, что один бокал вина в день – отличный способ получить антиоксидант.

- Здесь очень много нюансов. Во-первых, зачастую человек просто не может удержаться и выпивает больше одного бокала. Во-вторых, организм каждого может реагировать на алкоголь совершенно по-разному. И, в-третьих, по всем рекомендациям, нет единой безопасной доли алкоголя, поэтому мы не рекомендуем употребление алкоголя даже в каких-то профилактических целях. В любом случае, во всех овощах и фруктах антиоксидантов гораздо больше.