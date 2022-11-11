Погода на выходные в Екатеринбурге и Свердловской области с 11 по 13 ноября 2022

На дорогах региона метеорологи ожидают снежные накаты из-за постоянного мокрого снега Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области с 12 по 13 ноября меняется. Непродолжительные метели идут на Средний Урал, на дорогах региона повсеместно образуется снежные накаты. В ближайшие три дня на севере Свердловской области похолодает до -5 –-10. В середине следующей неделе по ночам там будет уже и вовсе до -25 градусов по Цельсию.

– В ближайшие двое суток в большинстве районов Среднего и Южного Урала сохранится теплая для этой поры погода, с преобладанием положительных значений температуры. Но на крайнем севере Свердловской области, уже в ближайшие выходные дни 12-13 ноября станет холоднее: -5,-10 градусов. Скорое изменение погоды на Урале принесет циклон исландского происхождения, который выйдет на Скандинавию и воскресным днем доберется до Урала, – поясняет главный метеоролог Свердловской области Галина Шепоренко.

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области 11 и 12 ноября будет пасмурной. Два дня в Екатеринбурге и Свердловской области будет идти мокрый снег, смешанный с дождем. А в воскресение будет идти мокрый снег с стандартным снегом.

11 ноября в Екатеринбурге дождь, смешанный с мокрым снегом, днем +3–+4, а ночью +2 –+4. Погода в Екатеринбурге 12 ноября останется такой же теплой. Днем будет до +3, небольшой дождь и южный ветер, ночью до +2. Погода в Екатеринбурге 13 ноября станет чуть прохладнее: ветер сменится на северо-восточный, днем до +1 –+2, ночью до -1. Сутки в Екатеринбурге будет идти мокрый снег.

– Образуется снежный накат на дорогах, вероятны непродолжительные метели. Уже в начале следующей недели, 14 ноября, в тыл этому циклону будет поступать холодный арктический воздух. Наиболее морозными будут 16-17 ноября: температура воздуха опустится до -15,-20, на севере до -25, – предупреждает Галина Шепоренко.