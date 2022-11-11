Парни оказались в интернате после смерти матерей. Фото: личные страницы подростков «ВКонтакте»

Свердловский областной суд отменил решение суда Сухого Лога об отказе рассматривать уголовное дело 16-летних воспитанников детского дома. Парней обвиняют в изнасиловании 19-летней девушки-инвалида.

- Постановление было опротестовано прокурором в Свердловском областном суде. 11 ноября Свердловский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора, - сообщили в пресс-службе областного суда.

Ранее мы рассказывали о том, как несовершеннолетние оказались в интернате. Семен (имена изменены - прим.ред) был отослан в Сухой Лог в 2014 году после смерти матери. Его бабушка утверждает, что не справится с внуком из-за его проблем с нервами. А Николай попал под опеку государства в прошлом году. После смерти матери он не смог ужиться с отчимом.

- Мне он сказал, что они с другом и девушкой выпивали в заброшенном доме. А она больше всех выпила. Говорит, что у нее с другом секс был. Но без его участия. Как я поняла, ему колония не грозит. Второй парень тоже сначала был в интернате, но стал убегать. За это его отправили в следственный изолятор, - рассказывала «КП-Екатеринбург» бабушка Семена.

В СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать расследование преступления. Известно, что следствие было завершено в начале августа.

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