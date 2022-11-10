Новое подразделение гвардии будет передавать гуманитарную помощь на фронт. Фото: предоставила Ольга Сметанина

Из Донбасса в Екатеринбург, 10 ноября, вернулись основательницы общественной организации «Женской гвардии Урала только за Победу» (ЖГУТ). Ольга Сметанина и ее коллега Елена Антипина открыли новое подразделение Женской гвардии, а также передали гуманитарную помощь для бойцов. «КП-Екатеринбург» узнали, с чем им пришлось столкнуться в поездке.

Поездка в зону спецоперации длилась четыре дня. За это время, по словам Ольги Сметаниной, они пережили сильный стресс и даже попали под обстрел.

- Мы не снимали бронежилетов и касок. Это была наша самая страшная поездка, я бы никого не стала с собой брать. Мы возвращались из разбитого Мариуполя в Донецк. Ехали по трассе очень аккуратно. Подъезжали к управлению дороги, и в метрах двухсот от нас взорвался снаряд. Стоял ужасный грохот, как будто на улице какая-то очень мощная гроза. Осколком снаряда нашему авто пробило колесо. Военнослужащие, с которыми мы ехали, достали его и подарили мне на память. Они оберегали нас всю дорогу, мы также с ними общались и старались настраивать их на позитив. Мы сами живы, здоровы и не ранены. Честно, до сих пор в теле мандраж от произошедшего, - рассказала Ольга Сметанина.

Ольга отмечает, что на Урале уже сформировался четвертый поток в гвардию. Фото: предоставила Ольга Сметанина

Документы на создание нового отделения гвардии с нашими основательницами подписала корреспондентка Элла Михайлова. Она будет возглавлять ЖГУТ в Донбассе. Подразделение в Донбассе будет заниматься гуманитарной помощью, отправлять все необходимое бойцам на фронт, так как боевая подготовка у них уже имеется.

- Там очень много женщин – военных, у них подготовка лучше, чем у нас. Открываем отделение в Донбассе, а потом и в Краснодаре, Перми, Тюмени. Несколько отделений появится в области. Но организации будут под эгидой Женской гвардии Урала. Наша основная миссия – изменить у людей потребительское отношение к жизни. Удары происходили раз в полчаса. Но ВСУ бомбит все и не щадит никого, - отмечает Ольга.

За все время, которое уральские красавицы провели в зоне спецоперации, они не смогли помыться. Но это стойкую гвардию уже не беспокоило.

- У нас с собой был только минимальный гигиенический набор. Там нет воды, поэтому о том, чтобы помыться пришлось забыть. Из-за стресса мы не могли ничего есть. Кстати, сами люди живут в разбитых домах, но не спешат их покидать. За эту поездку я пересмотрела свою жизнь. Обратный путь в Екатеринбург был нелегким, так как билетов прямых из Ростова не было, - добавила Ольга.

Гвардия заглянула и в приюты для животных. Фото: предоставила Ольга Сметанина

Женская гвардия Урала подарила бойцам автомобиль «Нива», который они нагрузили медикаментами. Также на фронт передали берцы, другие вещи, в которых нуждались парни. В ближайшем будущем уральское подразделение ЖГУТа займется сбором средств покупки дорогостоящего оборудования. Его также будут передавать на фронт.

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