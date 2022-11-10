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Звезды10 ноября 2022 14:48

«У самих нет удовлетворенности»: Евгений Горенбург ответил на критику фестиваля «Ночь музыки»

Евгений Горенбург объяснил, почему неудовлетворен фестивалем «Ночь музыки»
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Евгений Горенбург дал интервью перед премьерой нового фильма «Гриша Субботин»

Евгений Горенбург дал интервью перед премьерой нового фильма «Гриша Субботин»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 ноября в российский прокат выходит фильм Евгения Горенбурга «Гриша Субботин». Картина рассказывает историю доставщика еды, который попадает в разные неприятности из-за желания помочь людям.

Перед премьерой музыкант и продюсер рассказал «КП-Екатеринбург» о бюджете киноленты, дружбе с Владимиром Шахриным, за что актеров задержала полиция и, как из-за пьянки с друзьями его бросила девушка, а также впервые ответил на критику фестиваля «Ночь музыки».

Евгений Горенбург сам сыграл в фильме «Гриша Субботин». Фото: кадр со съемок

Евгений Горенбург сам сыграл в фильме «Гриша Субботин». Фото: кадр со съемок

«ВЛАДИМИР ШАХРИН – МНЕ ДРУГ»

- 17 ноября выходит ваш фильм «Гриша Субботин». Как зародилась идея его создания?

- Идея «Гриши Субботина» рождена самим временем. Это было в пандемию, когда профессия доставщика стала вдруг очень актуальна и заиграла новыми красками.

- По сюжету фильма Гриша влипает в разные неприятности. А у вас какой был самый казусный случай?

- Однажды из-за пьянки с друзьями мы расстались с моей девушкой. В 1978 году у нас перед Новым годом стояли жуткие холода под -50 градусов. Я собирался отметить праздник со своей девушкой. Поэтому с друзьями мы решили выпить 31 декабря днем. И сделали это очень ответственно. Когда она позвонила мне, чтобы договориться о встрече, я уже был под полнейшим хмельком. Мне показалась, что мы договорились встретиться в 22:00 на площади 1905 года. Позже выяснилось, что на час позже.

Я пришел к памятнику Ленина к 22:00, где-то пол часа прождал ее при температуре -49 градусов, продрог, как хек в морозилке, и, проклиная свою злую судьбину, отправился домой. Моя любимая на тот момент девушка пришла к 23:00, достигла такой же степени заморозки, встретила Новый год в подъезде, в котором попыталась погреться по пути домой. После этого мы расстались. (Смеется). Не знаю, к счастью ли... Но теперь каждый живет своей жизнью.

С Евгением Горенбургом нередко происходят веселые случаи

С Евгением Горенбургом нередко происходят веселые случаи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А во время съемок какие-то казусы случались?

- Казус у нас был один. Это когда съемочную группу арестовали за использование формы без специального разрешения. Мы снимали сцену погони милиционера за преступником. В итоге съемки были остановлены, а съемочная группа оказалась в полиции.

- Можем ли мы уже раскрыть бюджет фильма?

- На данный момент бюджет составляет больше 30 миллионов. Но впереди еще затраты по всероссийскому прокату, кроме того, бюджет предполагает некие доходы. Они будут позже. Точные цифры можно будет озвучить где-то в конце января.

Евгений Горенбург и Владимир Шахрин дружат много лет

Евгений Горенбург и Владимир Шахрин дружат много лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Владимир Шахрин рассказал в интервью «КП», что снимается у вас бесплатно, по старой дружбе. А вы ему деньги за съемки предлагаете?

- Конкретно за фильм «Гриша Субботин» Володе я денег и не предлагал, так как он играл камео, то есть себя. Много времени на это не потребовалось. Но если я приглашаю его, как лидера группы «Чайф», что является его работой, конечно, мы платим стандартный гонорар.

- Вы с Владимиром Владимировичем часто друг друга выручаете?

- Экстремальных каких-то ситуаций у нас не было, чтобы говорить о слове «выручаем». Но по-житейски помогаем друг другу иногда. Есть то, за что я ему очень благодарен. Одна из моих больших забот – это спортивный клуб «Динамо-хоккей на траве». Поскольку финансирование хоккея на траве осуществляется с периодичностью, я иногда прошу Володю сопроводить меня к спонсорам или сходить самому, и он никогда не отказывал.

Владимир Шахрин снялся в фильме Горенбурга бесплатно. Фото: кадр со съемок

Владимир Шахрин снялся в фильме Горенбурга бесплатно. Фото: кадр со съемок

«ПРИХОДИТСЯ ЗВАТЬ ТЕХ, КТО НЕ НРАВИТСЯ»

- Как думаете, почему в последние года многие люди сильнее стали критиковать «Ночь музыки»?

- Я этого не почувствовал. Лучше задать этот вопрос тем, кто критикует. Но, на самом деле, я бы сказал, что у нас у самих нет удовлетворенности в том, что мы делаем. Причин этому много, в том числе и наши недоработки. Да и многое зависит не от нас. А критика в любом случае хороша. Она не дает расслабиться, подстегивает делать лучше и качественнее. Собака лает, караван идет.

- Сейчас очень много популярных певцов - это тиктокеры и блогеры. Вы как к этому относитесь?

- Я плохо к этому отношусь, потому что они зачастую никакого отношения к искусству не имеют. Приведу интересный пример. Два года назад мы снимали фильм «Член» про членов жюри музыкального фестиваля. На прослушивании одна девочка пела тремя стандартными нотами про любовь, кровь, морковь... Я позволил себе высказать ей, что это очень плохо и не имеет ничего общего с искусством. Но в ответ на это другой член жюри ответила, что именно это и нравится массовому слушателю.

Фестиваль «Ночь музыки» проходит в Екатеринбурге уже семь лет

Фестиваль «Ночь музыки» проходит в Екатеринбурге уже семь лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Знаете, кто такие Валя Карнавал и Даня Милохин? Вы бы их на следующую «Ночь музыки» позвали?

- Зачастую, приглашения не всегда зависят от меня. К примеру, какой-либо банк говорит: «Мы хотим спонсировать ваш великий фестиваль, даем пять миллионов, но вы приглашаете Даню Милохина». Я говорю: «А без Дани нельзя?». А они отвечают: «Нет нельзя, тогда и пять миллионов не получите». И ты начинаешь думать, от чего больше вреда, от чего больше пользы. Бывали такие случаи, когда мне приходилось приглашать тех, кто мне не совсем нравится. Не будем обижать артистов и раскрывать их имена.

- Не думали отказаться от фестиваля в пользу помощи участникам СВО?

- В сборе гуманитарной помощи я итак по возможности участвую. А что касается «Ночи музыки», сейчас, когда мы с вами разговариваем, у меня на следующий фестиваль есть ноль целых, ноль десятых рублей. Поэтому отказываться от того, чего нет, достаточно странно. Но есть прекрасная песня времен Великой Отечественной, а в ней строки: «После боя сердце просит музыки вдвойне». Мне кажется, такие мероприятия могут поддержать всех нас в непростые времена.

Иногда музыканту приходится приглашать на фестиваль тех звезд, которые ему не совсем нравятся

Иногда музыканту приходится приглашать на фестиваль тех звезд, которые ему не совсем нравятся

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«СМОТРЮ В ЗЕРКАЛО И ВИЖУ КРАСОТИЩУ»

- Заметила тенденцию. Все в последнее время бреются налысо. Вы бы когда-нибудь смогли сменить легендарную прическу?

- Я трижды в жизни брился налысо. В девятом классе на спор. Потом на военной кафедре мне приходилось отвечать за прогулы после серьезной пьянки-гулянки. И третий раз меня побрили в 1987 году, когда помещали в следственный изолятор в Свердловске. Риска побриться еще раз для меня никакого нет. У меня нормальный череп со следами шрамов, которые украшают мужчину. К косметологу я не хожу. Смотря в зеркало, думаю, что природа уже создала настоящую красотищу, которую ничем не улучшишь, ничем не исправишь.

- О вашей семейной жизни почти никто ничего не знает. У вас жена трое детей, верно?

- Про жену совершенно точно. А детей…Кто их считал. Я и сам точно не знаю. (Смеется). Еще у меня есть квартира, внуки, две собаки, одна большая, другая маленькая, есть друзья, с которыми я провожу время. Моя личная вполне обычная и комфортная. С женой мы периодически выбираемся в кино. Недавно были на «Сердце Пармы». В ближайшие дни сходим на спектакль «Ревизор» театра Олега Табакова.

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