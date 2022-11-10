«У самих нет удовлетворенности»: Евгений Горенбург ответил на критику фестиваля «Ночь музыки»

Евгений Горенбург дал интервью перед премьерой нового фильма «Гриша Субботин» Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 ноября в российский прокат выходит фильм Евгения Горенбурга «Гриша Субботин». Картина рассказывает историю доставщика еды, который попадает в разные неприятности из-за желания помочь людям.

Перед премьерой музыкант и продюсер рассказал «КП-Екатеринбург» о бюджете киноленты, дружбе с Владимиром Шахриным, за что актеров задержала полиция и, как из-за пьянки с друзьями его бросила девушка, а также впервые ответил на критику фестиваля «Ночь музыки».

Евгений Горенбург сам сыграл в фильме «Гриша Субботин». Фото: кадр со съемок

«ВЛАДИМИР ШАХРИН – МНЕ ДРУГ»

- 17 ноября выходит ваш фильм «Гриша Субботин». Как зародилась идея его создания?

- Идея «Гриши Субботина» рождена самим временем. Это было в пандемию, когда профессия доставщика стала вдруг очень актуальна и заиграла новыми красками.

- По сюжету фильма Гриша влипает в разные неприятности. А у вас какой был самый казусный случай?

- Однажды из-за пьянки с друзьями мы расстались с моей девушкой. В 1978 году у нас перед Новым годом стояли жуткие холода под -50 градусов. Я собирался отметить праздник со своей девушкой. Поэтому с друзьями мы решили выпить 31 декабря днем. И сделали это очень ответственно. Когда она позвонила мне, чтобы договориться о встрече, я уже был под полнейшим хмельком. Мне показалась, что мы договорились встретиться в 22:00 на площади 1905 года. Позже выяснилось, что на час позже.

Я пришел к памятнику Ленина к 22:00, где-то пол часа прождал ее при температуре -49 градусов, продрог, как хек в морозилке, и, проклиная свою злую судьбину, отправился домой. Моя любимая на тот момент девушка пришла к 23:00, достигла такой же степени заморозки, встретила Новый год в подъезде, в котором попыталась погреться по пути домой. После этого мы расстались. (Смеется). Не знаю, к счастью ли... Но теперь каждый живет своей жизнью.

С Евгением Горенбургом нередко происходят веселые случаи Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А во время съемок какие-то казусы случались?

- Казус у нас был один. Это когда съемочную группу арестовали за использование формы без специального разрешения. Мы снимали сцену погони милиционера за преступником. В итоге съемки были остановлены, а съемочная группа оказалась в полиции.

- Можем ли мы уже раскрыть бюджет фильма?

- На данный момент бюджет составляет больше 30 миллионов. Но впереди еще затраты по всероссийскому прокату, кроме того, бюджет предполагает некие доходы. Они будут позже. Точные цифры можно будет озвучить где-то в конце января.

Евгений Горенбург и Владимир Шахрин дружат много лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Владимир Шахрин рассказал в интервью «КП», что снимается у вас бесплатно, по старой дружбе. А вы ему деньги за съемки предлагаете?

- Конкретно за фильм «Гриша Субботин» Володе я денег и не предлагал, так как он играл камео, то есть себя. Много времени на это не потребовалось. Но если я приглашаю его, как лидера группы «Чайф», что является его работой, конечно, мы платим стандартный гонорар.

- Вы с Владимиром Владимировичем часто друг друга выручаете?

- Экстремальных каких-то ситуаций у нас не было, чтобы говорить о слове «выручаем». Но по-житейски помогаем друг другу иногда. Есть то, за что я ему очень благодарен. Одна из моих больших забот – это спортивный клуб «Динамо-хоккей на траве». Поскольку финансирование хоккея на траве осуществляется с периодичностью, я иногда прошу Володю сопроводить меня к спонсорам или сходить самому, и он никогда не отказывал.

Владимир Шахрин снялся в фильме Горенбурга бесплатно. Фото: кадр со съемок

«ПРИХОДИТСЯ ЗВАТЬ ТЕХ, КТО НЕ НРАВИТСЯ»

- Как думаете, почему в последние года многие люди сильнее стали критиковать «Ночь музыки»?

- Я этого не почувствовал. Лучше задать этот вопрос тем, кто критикует. Но, на самом деле, я бы сказал, что у нас у самих нет удовлетворенности в том, что мы делаем. Причин этому много, в том числе и наши недоработки. Да и многое зависит не от нас. А критика в любом случае хороша. Она не дает расслабиться, подстегивает делать лучше и качественнее. Собака лает, караван идет.

- Сейчас очень много популярных певцов - это тиктокеры и блогеры. Вы как к этому относитесь?

- Я плохо к этому отношусь, потому что они зачастую никакого отношения к искусству не имеют. Приведу интересный пример. Два года назад мы снимали фильм «Член» про членов жюри музыкального фестиваля. На прослушивании одна девочка пела тремя стандартными нотами про любовь, кровь, морковь... Я позволил себе высказать ей, что это очень плохо и не имеет ничего общего с искусством. Но в ответ на это другой член жюри ответила, что именно это и нравится массовому слушателю.

Фестиваль «Ночь музыки» проходит в Екатеринбурге уже семь лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Знаете, кто такие Валя Карнавал и Даня Милохин? Вы бы их на следующую «Ночь музыки» позвали?

- Зачастую, приглашения не всегда зависят от меня. К примеру, какой-либо банк говорит: «Мы хотим спонсировать ваш великий фестиваль, даем пять миллионов, но вы приглашаете Даню Милохина». Я говорю: «А без Дани нельзя?». А они отвечают: «Нет нельзя, тогда и пять миллионов не получите». И ты начинаешь думать, от чего больше вреда, от чего больше пользы. Бывали такие случаи, когда мне приходилось приглашать тех, кто мне не совсем нравится. Не будем обижать артистов и раскрывать их имена.

- Не думали отказаться от фестиваля в пользу помощи участникам СВО?

- В сборе гуманитарной помощи я итак по возможности участвую. А что касается «Ночи музыки», сейчас, когда мы с вами разговариваем, у меня на следующий фестиваль есть ноль целых, ноль десятых рублей. Поэтому отказываться от того, чего нет, достаточно странно. Но есть прекрасная песня времен Великой Отечественной, а в ней строки: «После боя сердце просит музыки вдвойне». Мне кажется, такие мероприятия могут поддержать всех нас в непростые времена.

Иногда музыканту приходится приглашать на фестиваль тех звезд, которые ему не совсем нравятся Фото: Алексей БУЛАТОВ

«СМОТРЮ В ЗЕРКАЛО И ВИЖУ КРАСОТИЩУ»

- Заметила тенденцию. Все в последнее время бреются налысо. Вы бы когда-нибудь смогли сменить легендарную прическу?

- Я трижды в жизни брился налысо. В девятом классе на спор. Потом на военной кафедре мне приходилось отвечать за прогулы после серьезной пьянки-гулянки. И третий раз меня побрили в 1987 году, когда помещали в следственный изолятор в Свердловске. Риска побриться еще раз для меня никакого нет. У меня нормальный череп со следами шрамов, которые украшают мужчину. К косметологу я не хожу. Смотря в зеркало, думаю, что природа уже создала настоящую красотищу, которую ничем не улучшишь, ничем не исправишь.

- О вашей семейной жизни почти никто ничего не знает. У вас жена трое детей, верно?

- Про жену совершенно точно. А детей…Кто их считал. Я и сам точно не знаю. (Смеется). Еще у меня есть квартира, внуки, две собаки, одна большая, другая маленькая, есть друзья, с которыми я провожу время. Моя личная вполне обычная и комфортная. С женой мы периодически выбираемся в кино. Недавно были на «Сердце Пармы». В ближайшие дни сходим на спектакль «Ревизор» театра Олега Табакова.