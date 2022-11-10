Какие продукты подорожали в Свердловской области в октябре сильнее всего

Год назад из-за неурожая капуста в Свердловской области уже дорожала Фото: Алексей БУЛАТОВ

За килограмм говядины в Свердловской области сейчас в среднем просят 505 рублей. За свинину 303 рубля. За баранину 673. Это свежие данные от Свердловскстата, опубликовавшего средние цены на продукты в октябре. По ним выходит, что если сравнивать с сентябрем, то говядина успела подорожать на 1,21%, а свинина подешевела на 0.16%. А вот баранина в цене совсем не изменилась.

Но сильнее всего все-таки изменились цены не на мясо. Так, свежая белокачанная капуста подорожала на 9%. Сейчас килограмм стоит 20 рублей 39 копеек. Десяток куриных яиц подорожал на 6,06% и стоит теперь 77,6 рублей. Подорожал на 5,47% картофель. За килограмм теперь просят 25 рублей 29 копеек.

Также подорожало на 3,2% стерилизованное молоко. Литр обойдется в 97 рублей 24 копейки. Тот же литр, но уже пастеризованного молока обойдется дешевле – в 66 рублей.

Но немало продуктов за месяц и подешевели. Сильнее всего яблоки – на 9,77%. Килограмм сейчас стоит 97 рублей 91 копейку. Гречневая крупа также подешевела, но на 5,76%. Стоит она сейчас 124 рубля за килограмм. Почти на 4% подешевел сахарный песок - до 68 рублей за килограмм. И на 3,4% подешевел килограмм муки. Он стоит 51 рубль 41 копейку.

Стоимость продуктов в Свердловской области в октябре по данным Свердловскстата Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Интереснее всего обстоит ситуация с вышеупомянутой капустой. Год назад она тоже дорожала быстрее других продуктов. Но тогда это было связано с неурожайным засушливым летом. Минувшим летом на засуху фермеры вроде бы не жаловались. В чем же дело?

- Если мы говорим о том, что это цены октября к сентябрю, то их изменение связано все-таки с сезонностью, - объясняет экономист Константин Селянин. - В сентябре урожая много. Потом, потихоньку ближе к Новому году овощи начинают дорожать. Но если говорить о других причинах, то даже Центральный банк и Росстат фиксируют, что период дефляции, который длился с середины мая по середину сентября, закончился во второй половине сентября и соответственно цены сейчас растут очень медленно, но растут. И уровень дефляции Центральный банк оценивает в диапазоне 12-13% за весь год. При этом, конечно же, основной пик пришелся на март-апрель, когда был скачек цен. Дальше уже шло их небольшое снижение, которое сейчас сменилось небольшим ростом инфляции.

И действительно, если сравнить стоимость той же капусты сейчас и ее стоимость в октябре прошлого года, то в целом она стала гораздо дешевле, чем была. За год цена упала почти на 43%.