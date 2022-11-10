Бары и рестораны на Новый год 2022-2023 для взрослых

Отметить Новый год по-взрослому можно в клубах и ресторанах Екатеринбурга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Не все любят организовывать новогоднее застолье дома. Кому-то гораздо веселее и интереснее встретить праздник в толпе народа. Поднимаешь ли ты бокал в ресторане под бой курантов или врываешься в Новый год на танцполе, важно одно: этот праздник ты встречаешь среди ярких и счастливых людей. И необязательно отмечать так Новый год именно 31 декабря. Для удобства клиентов многие точки перенесли празднование главного дня года на конце декабря-начало января. Благодаря этому взрослые люди могут отдельно отметить проводы старого года со своими друзьями, не жертвуя семейным торжеством.
«КП-Екатеринбург» подготовила список клубов и ресторанов на Новый год в Екатеринбурге.
НОВЫЙ ГОД В CHILI BAR-CLUB
Продажа билетов и бронирование столов в баре было открыто еще в ноябре.
Вечеринка-банкет начнется в 23:00. Посетить праздник могут только люди старше 18 лет.
Гостей встретит ведущий, а кавер-группа BULGAKOV BAND обеспечит всех качественной музыкой. В 12:00 тусовка посмотрит выступление Президента на большом экране бара. Программу продолжат DJ-резиденты, а танцевать с гостями будут танцовщицы Go-Go. Всю ночь гостей будет фотографировать профессиональный фотограф.
Забронировать стол и узнать размер депозита вы можете по телефону: +7 (343) 379-57-77
Место:
CHILI BAR-CLUB
Адрес:
Малышева 53, 6 этаж
Дата:
31 декабря 23:00 до 1 января 6:00
Цена:
Вход – 1000 рублей с человека
НОВЫЙ ГОД В ЗАГОРОДНОМ КЛУБЕ "БЕЛАЯ ЛОШАДЬ"
Забронировать место в загородном клубе можно было уже в начале сентября, сэкономив на размещении 10%. Отмечать тут предлагают всей семьей. Опасаться конкурсов 18+ не стоит, для детей от 3 до 13 лет будет проведена отдельная детская программа.
31 декабря гостей ждут яркая шоу-программа, новогодний стол, дискотека. Для детей будут работать аниматоры. В полночь гости увидят фейерверк.
Минимально можно купить 4 билета. Дети до 3 лет проходят на праздник бесплатно.
Подробности по проживанию и праздничному банкету можно узнать по телефону +7 (912) 222 00 08
Место:
Загородный клуб «Белая лошадь»
Адрес:
Свердловская область, Сысертский район, деревня Кадниково
Дата:
31 декабря
Цена:
Для взрослых – от 14000 рублей. Для детей – от 6000 рублей.
НОВЫЙ ГОД В BEN HALL
В конце декабря бар опрашивал клиентов о том, готовы ли отметить главный зимний праздник в атмосферном пабе.
Сейчас команда паба разрабатывает программу праздника и ищет артистов для банкета. Предварительно известно том, что гостей ждут традиционный праздник с застольем, танцами, елкой, развлекательной программой и любимыми музыкальными хитами от кавер-группы.
Место:
Бар-паб Ben Hall
Адрес:
Ул. Народной воли, 65
Дата:
31 декабря
Цена:
Пока неизвестна
ДЖАЗОВЫЙ НОВЫЙ ГОД
Вечер для больших и маленьких компаний команда джаз-клуба EverJazz решила провести за 9 дней до самого Нового года. 22 декабря с 19:00 до 23:00 гости клуба увидят Джазовый фейерверк от лучших коллективов Екатеринбурга.
Резиденты EverJazz и постоянный гость клуба, итальянский певец и гитарист Пино Санна приготовили для посетителей лушчие джазовые композиции и ритмы в стиле латина.
Место:
Джаз-клуб EverJazz
Адрес:
Ул. Тургенева, 22
Дата:
22 декабря
Цена:
Вход – 2000 рублей с человека
«ЗВЕЗДЫ ДИСКОТЕК 90-ЫХ»
Ежегодно команда Tele-club проводит фестиваль «Звезды дискотек 90-ых». В этом году в нем участвуют группы «HI-FI», «Русский размер», группа ех. Bad Boys Blue Kevin MCCoy.
Посетитель клуба услышат хиты 1990-ых, увидят световое и лазерное шоу. Также гостей ждет праздничный фейерверк и приятные подарки.
Место:
Tele-club
Адрес:
Ул. Карьерная, 16
Дата:
2 января
Цена:
От 1300 рублей
«KAWAII CHRISTMAS PARTY»
Если вы любители костплей, то вас ждут на рождествнской вечеринке в «Свобода Концерт Холл». На первой в новом году аниме-вечеринке будут конкурсы, косплей, ярмарка тематических товаров, cover dance. Среди гостей проведут конкурс лучших новогодних костюмов.
Место:
Свобода Концерт Холл
Адрес:
ул. Черкасская 12
Дата:
6 января в 14:00
Цена:
от 300 рублей