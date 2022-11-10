Бары и рестораны на Новый год 2022-2023 для взрослых

Отметить Новый год по-взрослому можно в клубах и ресторанах Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не все любят организовывать новогоднее застолье дома. Кому-то гораздо веселее и интереснее встретить праздник в толпе народа. Поднимаешь ли ты бокал в ресторане под бой курантов или врываешься в Новый год на танцполе, важно одно: этот праздник ты встречаешь среди ярких и счастливых людей. И необязательно отмечать так Новый год именно 31 декабря. Для удобства клиентов многие точки перенесли празднование главного дня года на конце декабря-начало января. Благодаря этому взрослые люди могут отдельно отметить проводы старого года со своими друзьями, не жертвуя семейным торжеством.

«КП-Екатеринбург» подготовила список клубов и ресторанов на Новый год в Екатеринбурге.

Рестораны и клубы на Новый 2023 год в Екатеринбурге

НОВЫЙ ГОД В CHILI BAR-CLUB

Продажа билетов и бронирование столов в баре было открыто еще в ноябре.

Вечеринка-банкет начнется в 23:00. Посетить праздник могут только люди старше 18 лет.

Гостей встретит ведущий, а кавер-группа BULGAKOV BAND обеспечит всех качественной музыкой. В 12:00 тусовка посмотрит выступление Президента на большом экране бара. Программу продолжат DJ-резиденты, а танцевать с гостями будут танцовщицы Go-Go. Всю ночь гостей будет фотографировать профессиональный фотограф.

Забронировать стол и узнать размер депозита вы можете по телефону: +7 (343) 379-57-77

Место:

CHILI BAR-CLUB

Адрес:

Малышева 53, 6 этаж

Дата:

31 декабря 23:00 до 1 января 6:00

Цена:

Вход – 1000 рублей с человека

НОВЫЙ ГОД В ЗАГОРОДНОМ КЛУБЕ "БЕЛАЯ ЛОШАДЬ"

Забронировать место в загородном клубе можно было уже в начале сентября, сэкономив на размещении 10%. Отмечать тут предлагают всей семьей. Опасаться конкурсов 18+ не стоит, для детей от 3 до 13 лет будет проведена отдельная детская программа.

31 декабря гостей ждут яркая шоу-программа, новогодний стол, дискотека. Для детей будут работать аниматоры. В полночь гости увидят фейерверк.

Минимально можно купить 4 билета. Дети до 3 лет проходят на праздник бесплатно.

Подробности по проживанию и праздничному банкету можно узнать по телефону +7 (912) 222 00 08

Место:

Загородный клуб «Белая лошадь»

Адрес:

Свердловская область, Сысертский район, деревня Кадниково

Дата:

31 декабря

Цена:

Для взрослых – от 14000 рублей. Для детей – от 6000 рублей.

НОВЫЙ ГОД В BEN HALL

В конце декабря бар опрашивал клиентов о том, готовы ли отметить главный зимний праздник в атмосферном пабе.

Сейчас команда паба разрабатывает программу праздника и ищет артистов для банкета. Предварительно известно том, что гостей ждут традиционный праздник с застольем, танцами, елкой, развлекательной программой и любимыми музыкальными хитами от кавер-группы.

Место:

Бар-паб Ben Hall

Адрес:

Ул. Народной воли, 65

Дата:

31 декабря

Цена:

Пока неизвестна

ДЖАЗОВЫЙ НОВЫЙ ГОД

Вечер для больших и маленьких компаний команда джаз-клуба EverJazz решила провести за 9 дней до самого Нового года. 22 декабря с 19:00 до 23:00 гости клуба увидят Джазовый фейерверк от лучших коллективов Екатеринбурга.

Резиденты EverJazz и постоянный гость клуба, итальянский певец и гитарист Пино Санна приготовили для посетителей лушчие джазовые композиции и ритмы в стиле латина.

Место:

Джаз-клуб EverJazz

Адрес:

Ул. Тургенева, 22

Дата:

22 декабря

Цена:

Вход – 2000 рублей с человека

«ЗВЕЗДЫ ДИСКОТЕК 90-ЫХ»

Ежегодно команда Tele-club проводит фестиваль «Звезды дискотек 90-ых». В этом году в нем участвуют группы «HI-FI», «Русский размер», группа ех. Bad Boys Blue Kevin MCCoy.

Посетитель клуба услышат хиты 1990-ых, увидят световое и лазерное шоу. Также гостей ждет праздничный фейерверк и приятные подарки.

Место:

Tele-club

Адрес:

Ул. Карьерная, 16

Дата:

2 января

Цена:

От 1300 рублей

«KAWAII CHRISTMAS PARTY»

Если вы любители костплей, то вас ждут на рождествнской вечеринке в «Свобода Концерт Холл». На первой в новом году аниме-вечеринке будут конкурсы, косплей, ярмарка тематических товаров, cover dance. Среди гостей проведут конкурс лучших новогодних костюмов.

Место:

Свобода Концерт Холл

Адрес:

ул. Черкасская 12

Дата:

6 января в 14:00

Цена:

от 300 рублей