Как выбрать Деда Мороза для ребенка и избежать проблем

Поздравить ребенка может целая новогодняя команда. Помощники Дедушки Мороза помогают детям в конкурсах и успокоят малышей, опасающихся неизвестного дедушки с длинной бородой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый год не за горами, а это значит, что родители начинают поиски Главного Волшебника. Дед Мороз приносит радость и детям, и взрослым. Многие малыши ждут его прихода весь год. Хороший артист поддержит веру ребенка в сказку и запомнится ему добрым отношением на всю жизнь. «Комсомолка» рассказывает, как найти доброго Деда Мороза, а также как быть, если недобросовестный аниматор не оправдал надежд и испортил праздник.

Советы для родителей о том, как найти хорошего Деда Мороза и наказать плохого

Как искать Деда Мороза?

Дед Мороз пришел, но лучше бы он этого не делал. Что делать, если волшебник испортил праздник?

К сожалению, бывает и такое, что, несмотря на все предосторожности, вы видите на пороге очень пьяных и помятых Деда Мороза и Снегурочку. Как поется у «Дискотеки Аварии», «Я Дед Мороз, борода из ваты, я уже слегка поддатый…». И вот после десятого визита в духе «тут нальют, там нальют», «дедушке» может быть и не до детей. А между тем, ваш малыш с нетерпением в гости главного сказочника. Что делать?