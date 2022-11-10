Компания «Синара-Девелопмент» выбрана генеральным подрядчиком строительства кампуса Уральского федерального университета в Екатеринбурге

Общий вид кампуса и Деревни Международного фестиваля. Фото: пресс-служба "Синара-Девелопмент"

В рамках государственного контракта «Синара-Девелопмент» выполнит комплекс работ по подготовке проектной документации, проведению инженерных изысканий, строительству объектов и поставке оборудования. Установленные сроки выполнения работ – 2022-2025 гг.

По условиям договора компания построит три учебных корпуса общей площадью 100,2 тыс. кв.м. Институт информационных технологий разместится на участке в 5,7 га, обучаться там смогут 4100 студентов. В Институте экономики и управления, который расположится на участке в 5,8 га, получать высшее образование будут 3600 человек. Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) займет площадь в 5,3 га – помимо учебных аудиторий в нем появятся общежитие, спортивный блок и столовая с обеденным залом. Общая численность учащихся СУНЦа составит 900 человек.

Фото: пресс-служба "Синара-Девелопмент"

«Компания «Синара-Девелопмент» обладает богатейшим опытом по реализации масштабных инфраструктурных проектов. Мы успешно провели реконструкцию стадиона «Екатеринбург Арена», построили конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», ведем строительство деревни Международного фестиваля университетского спорта в Новокольцовском. Получив госконтракт на возведение кампуса УрФУ, мы берем на себя обязательство реализовать этот проект в установленные сроки и с соблюдением всех параметров», – подчеркнул генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

Фото: пресс-служба "Синара-Девелопмент"

Кампус УрФУ будет построен в Екатеринбурге в новом районе Новокольцовский, где «Синара-Девелопмент» возводит деревню Международного фестиваля университетского спорта. Она включает в себя пять комплексов общежитий на 8,5 тыс. мест, общественный и медицинский центры, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками и крупнейший в России Дворец водных видов спорта. После фестиваля общественный центр и тренировочное поле, общежития будут переданы УрФУ и также станут частью университетского кампуса.

Фото: пресс-служба "Синара-Девелопмент"

Параллельно «Синара-Девелопмент» возводит в Новокольцовском жилые кварталы и необходимую социальную инфраструктуру. Первый дом будет сдан в эксплуатацию в I квартале 2024 года. Всего в районе «Синара-Девелопмент» планирует возвести 600 тыс. кв. м жилья.