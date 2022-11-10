Нет бизнесов априори успешных, но всегда выигрышнее бежать в команде первых

Фото предоставлено пресс-службой «Пив&Ко»

Какие бизнесы больше всего пострадали и насколько реально снизились темпы развития ритейла? Изменилось ли покупательское поведение и почему магазины с собственными торговыми марками и качественным отечественным продуктом на полке выигрывают? Как правильно подходить к выбору новых ниш для бизнеса и почему бизнес «с нуля» сильно рискованнее, чем проверенная временем франшиза?

На эти вопросы отвечает совладелец ГК «Пив&Ко» Кирилл Кузьминский.

Кирилл, вы в бизнесе уже 20 лет. Прошли все самые масштабные кризисы. Какие бизнесы и какие формы бизнеса больше всего страдают в кризисы, а какие выживают при любом раскладе?

— Выживаемость компании и ее успешность зависит не от вида бизнеса. Есть тысячи компаний, которые занимались нефтью, но обанкротились. И не меньше компаний, которые занимались криптовалютой или биржей, но прогорели. Нет бизнесов априори успешных. Предпринимателю важно смотреть на две вещи: есть рынок или его нет, и каковы его объемы. Рынок напитков и вкусных продуктов есть, а значит, на нем можно заработать.

Немаловажно трезво проанализировать игроков. Если рядом с вами побегут чемпионы мира, то шансов нет. Если бы мы ушли в стандартный розничный ритейл, то априори бы проиграли а-ля X5 Retail Group или «Магнит».

Так, мы выбрали другое направление, где сильных игроков не было. И мы стали №1 на нем, поэтому так и интересны потенциальным франчайзи.

— Почему компании всякий раз удается выходить с профитом?

Основная причина, почему «Пив&Ко» удается быть в команде первых - устойчивость бизнес-модели к кризисам. Если проследить историю, то с каждым новым кризисом франчайзинговая компания выходила в плюсе. Многие люди начали с осторожностью относиться к излишним тратам, но так как потребность в празднике в сложные моменты становится более явной, то они переориентировались на проведение «праздника» дома.

— Грамотный анализ рынка и умение видеть ниши — это здорово. Но есть же внешние обстоятельства, которые меняют рынок.

Сильно пострадали те бизнесы, которые были завязаны на импортные комплектующие или оборудование, ввиду разрыва логистических цепочек.

В магазинах «Пив&Ко» ассортиментная матрица на 87% состоит из товаров отечественного производства и только 13% — международные бренды. Причем 40% товаров — это товары собственной торговой марки. Мы покупаем товар внутри страны, везем его по российским дорогам и продаем соотечественникам. А еще – мы работаем на российском ПО.

Фото предоставлено пресс-службой «Пив&Ко»

За недавние кризисы мы сильно перестроили собственный бизнес. Да, мы стали еще более устойчивыми. Мы доработали искусственный интеллект, применяемый для прогнозирования выручки при открытии нового магазина. Теперь погрешность в прогонозируемой выручке будущей точки составляет менее 10%. Такого уровня аналитика доступна только крупным федеральным игрокам. Мы потратили много сил и времени, чтобы вложить в нейросеть огромный массив данных по всем работающим точкам и научить ее правильно эти данные анализировать, чтобы прогнозировать выручку будущей точки.

— А что принципиально нового вы сегодня предлагаете во франшизе?

— Первое и главное — очень устойчивую бизнес-модель, которая проверена годами и на более 500 магазинах по всей стране. Франшиза «Пив&Ко» позволяет некрупным предпринимателям войти в федеральную сеть. Все бизнес-процессы и ассортиментные матрицы просчитаны на уровне федерального продуктового ритейла.

Второе — вариативность в выборе форматов франшизы. У нас есть вариант STANDART, при котором франчайзи управляет всеми бизнес-процессами магазина самостоятельно. Плюс относительно недавно мы запустили проект SMART: умная франшиза, благодаря которой франчайзи выходит из операционного управления персоналом и передает его управляющей компании «Пив&Ко». На данный момент открыто 36 таких франшиз.

Я часто посещаю предпринимательские форумы, и самый частый вопрос на них: как выйти из операционки? Для большинства бизнесменов операционка – некая гиря на ноге, которая не позволяет выкроить время на собственное развитие и решение стратегических задач. Мы же предоставляем франчайзи уникальную возможность: построение собственного бизнеса, львиную долю операционки которого возьмем на себя. SMART не требует от франчайзи глубокого погружения в работу магазина. «Пив&Ко» ищет помещение, прогнозируя выручку и юридически сопровождая сделку по аренде, рекомендует подрядчика по строительству и ремонту, плюс УК «Пив&Ко» помогает франчайзи с поиском и управлением персоналом, отслеживает товарные остатки и управляет ассортиментом. Раз в месяц формируется вся отчетность и предоставляется франчайзи.

Фото предоставлено пресс-службой «Пив&Ко»

Сегодня меняется портрет владельца франшизы. К нам все чаще стали обращаться опытные инвесторы, а также опытные предприниматели из пострадавших сфер бизнеса. Это объяснимо – бизнес по франшизе гораздо более устойчив, чем бизнес «с нуля»: есть проверенная дорожная карта и предсказуемый срок возврата инвестиций.