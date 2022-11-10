На Урале пьяный парень угнал такси с тремя пассажирками

Мужчина ударил таксиста и угнал машину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тавде произошла история достойная сценария для одной серии какого-нибудь русского сериала. Три подруги, отдохнув в кафе, рано утром вызвали такси, чтобы поехать по домам. Когда машина подъехала, две женщины сели сзади, а одна спереди. Как только водитель тронулся, переднюю пассажирскую дверь открыл незнакомый никому из сидящих в салоне пьяный мужчина и попытался сесть…прямо на женщину.

Таксист очень удивился происходящему и, не заглушив машину, вышел из нее, чтобы спросить незнакомца что происходит. Вместо ответа на вопрос он получил удар головой по лицу и упал. В этот момент мужчина сел за руль и уехал вместе с пассажирками, собиравшимися доехать на такси домой.

Уже в пути он предложил женщинам довести их, но они отказались и попросили остановить машину, чтобы выйти. Мужчина не стал сопротивляться и затормозил. При этом, когда пассажирки выходили, он вдруг потребовал у них оплатить проезд, но женщины не стали отдавать ему деньги и ушли.

В это время таксист пришел в себя и остановил проезжавшего мимо мужчину. Он попросил отвезти его на базу службы такси. Оттуда он позвонил в полицию.

- Наряду ДПС в составе инспекторов Андрея Баутова и Сергея Степанова поступило сообщение из дежурной части о том, что в Тавде на улице Пушкина в районе дома № 108 неизвестный незаконно завладел автомашиной Renault Logan, принадлежащей местному жителю, - рассказали в группе «ВКонтакте» «Патрульный участок». - Уже через две минуты после сообщения, на улице Кирова экипаж ДПС обнаружил автомобиль схожий по приметам с разыскиваемым.

Сотрудники ДПС потребовали остановить машину, но водитель только увеличил скорость и попытался скрыться. Погоня попала на видео. Автомобиль удалось остановить на улице 9 Мая в районе дома №14 при помощи второго наряда ДПС. Водитель, выскочив из салона, пытался убежать, но его догнали и задержали.

- Нарушителем оказался молодой человек 2001 года рождения, ранее судимый за преступления имущественного характера. У задержанного водителя имелись признаки алкогольного опьянения. При проведении освидетельствования результат - 0,828 мг/л в выдыхаемом воздухе, - рассказали в «Патрульном участке».

Автомобиль был помещен на специализированную стоянку. За угон и нападение на водителя такси на молодого человека завели уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под административным арестом.