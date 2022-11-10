40 лет назад не стало Брежнева: почему Леонид Ильич избегал бывших коллег из Свердловска

В 30-х в Свердловской области Леонид Брежнев был землеустроителем Фото: из личного архива Александра Ежевского

Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева не стало 10 ноября 1982 года – ровно 40 лет назад. Он скончался во сне утром на даче «Заречье-6». Как вспоминал комендант дачи Олег Сторонов, накануне вечером Брежнев не казался больным – посмотрел с близкими журнал кинохроники, попил чай и ушел спать. А утром его не смогли разбудить.

- Делали мы ему искусственное дыхание, а кровать была очень мягкая, и мы решили его опустить на ковер и продолжали до тех пор, пока не приехала скорая из Минздрава, - рассказывал «Комсомольской правде» Олег Сторонов. – Смотрели по монитору – сначала забегала стрелка, потом опять прямая линия. Ставили шокеры. Сделали прямой укол в сердце – застучало-застучало, потом опять прямая.

Леонид Брежнев со свердловскими коллегами в 30-х. На снимке верхний ряд, третий слева Фото: из фондов Центра документации общественных организаций Свердловской области, cdooso.ru

О смерти Генсека в СССР официально объявили лишь на следующий день – 11 ноября. Но по воспоминаниям современников, в тот день многие и так поняли, что в стране произошло что-то тревожное – по телевизору вдруг отменили развлекательные передачи, а на радио стала звучать классическая музыка – Чайковский и Вивальди.

В день похорон с Брежневым прощалась вся страна и конечно жители Свердловской области, ведь свою карьеру Леонид Ильич начинал именно здесь – в 30-х он работал в Свердловском окрземуправлении. Здесь же он начал и партийную карьеру. Удивительно, но несмотря на «старт», который он получил на Урале, возвращаться сюда Леонид Брежнев не спешил. Известен лишь один раз, когда после 30-х он снова прилетел в Свердловск. Он же был и последним разом, когда уральцы видели его лично.

«НА ПРИЕМ К БРЕЖНЕВУ НЕ ПУСТИЛИ»

На Средний Урал Леонид Брежнев впервые приехал 1928 году. Вместе с супругой он поселился в деревянном домике на окраине Бисерти. Работал землеустроителем – превращал частные деревенские земли в колхозные. Ему было всего 22 года, и он только-только окончил Курский землемерно-мелиоративный техникум. О политической карьере он тогда еще и не мечтал, а думал все больше о скором прибавлении в семье. Его супруга Виктория была беременна. Здесь же в Бисерти и родилась Галина Брежнева. Это случилось 19 апреля 1928 года. Вскоре обязанностей землеустроителя стало мало для Брежнева и он начал строить партийную карьеру – осенью следующего года в Бисерти он стал членом ВКП(б).

- В Бисертском районе товарищ Брежнев работает до февраля 1930 года, - сообщается в справке из фондов Центра документации общественных организаций. – С 7 февраля 1930 года он зачислен на должность заведующего отделом землеустройства окрземлеуправления.

Новая должность – новое место жительства для семьи. Брежневы переехали в Свердловск. Здесь Леонид Ильич работал в здании Окружного земельного управления, которое располагалось на 8 Марта, 34. Дом этот, кстати, и сейчас сохранился. Он стоит справа от Детской филармонии. Сейчас здесь работает Центр по охране исторического наследия. Уже в сентябре 1930-го Брежнев с семьей уехал в Москву, чтобы поступить в машиностроительный институт и больше коллеги с Урала его не видели.

- В 1960 году, мой отец, работавший у Брежнева начальником в Бисерти, решил съездить в Москву, чтобы навестить Леонида Ильича. В тот момент Брежнев уже был Председателем Президиума Верховного Совета СССР, - рассказывал «КП-Екатеринбург» житель Бисерти Сергей Мальцев. – До Кремля отец дошел, до самой приемной. Но там ему сказали, что нужно было о приезде заранее известить. Отец тогда сказал: «Как известить то? Он же мой бывший ученик. Я просто повидать его хотел, рассказать, как мы живем на Урале». Но его на прием не записали. Поселили в гостинице. Вручили пакет талонов на покупку дефицитных продуктов и отправили поездом назад в Бисерть. Расстроен отец был, хотя обиды на Брежнева не держал.

Здания на улице 8 Марта, в котором в Свердловске работал Леонид Брежнев Фото: из фондов Центра документации общественных организаций Свердловской области, cdooso.ru

УНИКАЛЬНЫЙ ФОТОКАДР НАШЛИ СЛУЧАЙНО

Бывшие коллеги не знали, что несколькими годами раньше у них все-таки был шанс лично увидеться с Брежневым. Причем ехать в Москву для этого не надо было, ведь Брежнев сам приехал в Свердловск. Дело в том, что в феврале 1957 года в наш город прибыла правительственная делегация Чехословакии во главе с первым секретарем компартии Антонином Новотным.

По традиции, важным гостям показали Уралмашзавод, где состоялся многотысячный митинг. Потом повели в Геологический музей Горного института, где показали самоцветы. И именно Леонид Брежнев тогда вел делегацию по городу своей молодости. В тот момент он уже был членом Президиума ЦК КПСС. Странно, но кадров с ним в Свердловске тогда практически никто не сделал.

То самое уникальное фото из Свердловска 1957 года. Второй слева – будущий президент Чехословакии Антонин Новотный. Справа в просвете между двумя мужчинами в очках смотрит прямо в камеру Леонид Брежнев Фото: из фондов Уральского геологического музея

Лишь несколько лет назад в архиве геологического музея сотрудникам повезло найти уникальный снимок, запечатлевший Леонида Ильича. На нем делегация из Чехословакии рассматривает минералы, а в небольшом просвете между ними… лицо Брежнева, который смотрит прямо в камеру.

- У нас тогда был свой фотограф. Он и сделал снимок, - рассказывает Дмитрий Клейменов, директор Уральского геологического музея. - Самого негатива не сохранилось. Снимок старый и обнаружили его наши сотрудники случайно. Посмотрели, сказали, что там вроде Брежнев. Пригляделись – действительно Леонид Брежнев.

Кстати, позднее Новотный, который возглавлял делегацию в Свердловске, станет президентом Чехословакии. Леонид Брежнев - генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым.

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