Депутат Иванов жестко ответил Соловьеву на критику мобилизованных

Соловьев раскритиковал мобилизованных, которые армейские условия Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Депутат Госдумы Максим Иванов жестко ответил Владимиру Соловьеву. В своей последней программе телеведущий раскритиковал мобилизованных, которые жалуются на условия в рядах армии.

- Ты будешь рассказывать: и командир у тебя не тот, и тебя не так подготовили. А ты сам как готовился? А что ты сделал на полигоне, чтобы быть готовым к бою? Или ты считаешь, что тебе все должны? – заявил Владимир Соловьев.

В свою очередь парламентарий призвал телеведущего не считать запасников «пушечным мясом». И не обвинять «вчерашних мальчишек» в неподготовленности к военным условиям.

- Знаю, что такое военная служба. Не понаслышке. Сам служил. Да, у меня есть вопросы к мобилизации. Но, ответы на них я буду требовать от ответственных лиц после того, как мы успешно выполним все задачи СВО, когда Россия победит, - пишет Максим Иванов. - Сегодня кто-то из мобилизованных растерялся, кто-то запаниковал. Да, жалуются, да, ищут поддержки. Бывает. Но, вместе с тем парни терпят, выполняют свой долг, тренируются. Они красавчики, справятся, возмужают! Я-то это знаю. При этом да, дезертиров надо наказывать, а предателей - карать. Тут согласен.

Напомним, что с весны этого года у Владимира Соловьева было несколько жестких высказываний в адрес жителей Екатеринбурга. В последний раз он призывал покончить с «бесовщиной»и «ройзманщиной».

-Город древний, город славный. Встань и опомнись! Скинь с себя всю эту «смердяковщину», всю эту мерзость, всю эту «ройзманщину», - говорил Соловьев.

Напомним, что после обмена любезностями с Соловьевым у барда Александра Новикова вышла песня про хрюканину.

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