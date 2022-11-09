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Общество9 ноября 2022 10:06

Депутат Иванов жестко ответил Соловьеву на критику мобилизованных

Парламентарий призвал телеведущего не считать запасников «пушечным мясом»
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Соловьев раскритиковал мобилизованных, которые армейские условия

Соловьев раскритиковал мобилизованных, которые армейские условия

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Депутат Госдумы Максим Иванов жестко ответил Владимиру Соловьеву. В своей последней программе телеведущий раскритиковал мобилизованных, которые жалуются на условия в рядах армии.

- Ты будешь рассказывать: и командир у тебя не тот, и тебя не так подготовили. А ты сам как готовился? А что ты сделал на полигоне, чтобы быть готовым к бою? Или ты считаешь, что тебе все должны? – заявил Владимир Соловьев.

В свою очередь парламентарий призвал телеведущего не считать запасников «пушечным мясом». И не обвинять «вчерашних мальчишек» в неподготовленности к военным условиям.

- Знаю, что такое военная служба. Не понаслышке. Сам служил. Да, у меня есть вопросы к мобилизации. Но, ответы на них я буду требовать от ответственных лиц после того, как мы успешно выполним все задачи СВО, когда Россия победит, - пишет Максим Иванов. - Сегодня кто-то из мобилизованных растерялся, кто-то запаниковал. Да, жалуются, да, ищут поддержки. Бывает. Но, вместе с тем парни терпят, выполняют свой долг, тренируются. Они красавчики, справятся, возмужают! Я-то это знаю. При этом да, дезертиров надо наказывать, а предателей - карать. Тут согласен.

Напомним, что с весны этого года у Владимира Соловьева было несколько жестких высказываний в адрес жителей Екатеринбурга. В последний раз он призывал покончить с «бесовщиной»и «ройзманщиной».

-Город древний, город славный. Встань и опомнись! Скинь с себя всю эту «смердяковщину», всю эту мерзость, всю эту «ройзманщину», - говорил Соловьев.

Напомним, что после обмена любезностями с Соловьевым у барда Александра Новикова вышла песня про хрюканину.

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