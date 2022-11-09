Перед заморозками пройдут снегопады Фото: Алексей БУЛАТОВ

После заметной оттепели в Екатеринбург и Свердловскую область придет похолодание до -17 градусов. О резкой смене погоды предупредила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

- Зима уже близко. Резкое похолодание ожидается в период с 14 по 17 ноября. Температура воздуха опустится до -15 , а, может быть, даже до -17 градусов, - рассказала «КП-Екатеринбург» Галина Шепоренко.

По ее словам, перед похолоданием стоит ожидать умеренные и обильные осадки.

- В ближайшие дни на дорогах продержится гололедица. Но ее ближе к 14 ноября прикроют снегопады. Осадки в виде снега и мокрого снега пройдут с 12 по 14 ноября, - уточнила главный синоптик Свердловской области.

Плюсовые температуры в Екатеринбурге и регионе продержатся до 14 ноября. Потепление будет сопровождаться мокрым снегом.

По данным Гидрометцентра Свердловской области, температура воздуха достигнет максимальной температуры 12 ноября. В этот день столбик термометра в регионе поднимется до +5 градусов и в Екатеринбурге до +4.

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