SHAMAN выступил в «Сима Ленде» перед Днем защитника Отечества

Через три дня артист выступит в ККТ «Космос». Фото: предоставил директор компании «Империя Музыки» Табриз Шахиди

В Екатеринбурге выступил певец SHAMAN. Он дал концерт специально для сотрудников «Сима Ленда». Так он поздравил свердловчан с наступающим Днем защитника Отечества.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» директор компании «Империя Музыки» Табриз Шахиди, певец выступил перед сотрудниками «Сима Ленда» по случаю Дня защитника отечества. Он также поделился видео с выступления патриотичного певца.

Певец поздравил сотрудников «Сима Ленда» с наступающим праздником. Фото: предоставил директор компании «Империя Музыки» Табриз Шахиди

Запланированный концерт для всех екатринбуржцев должен пройти в ККТ «Космос» через три дня. Ранее SHAMAN выступал в Екатеринбурге 11 декабря 2022 года. В тот день певец собрал полный аншлаг на своем концерте. Его он открыл песней «Спасибо» и поблагодарил своих поклонников за преданность.

Артист также исполнил свои главные хиты «Встанем» и «Я русский» и спел гимн России. Под эти композиции фанаты певца подняли флаги родной страны.

Тогда же со сцены он сделал откровенное признание. Молодой человек назвал себя независимым артистом.

- Я всегда говорил, что являюсь независимым артистом благодаря Интернету и народной любви. Именно вы сделали меня самым с счастливым человеком на свете, - сообщил публике SHAMAN.

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