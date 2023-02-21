На Полевском тракте автобус попал в аварию: пять человек пострадали

По предварительным данным 28-летний водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На Полевском тракте в столкновении легковушки и пассажирского автобуса пострадали пять человек. Известно, что авария произошла вечером 21 февраля на улице Перспективной.

В районе ДТП образовалась пробка, на месте работают сотрудники ГИБДД, они выясняют обстоятельства случившегося.

По предварительным данным 28-летний водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, из-за чего и вылетел на встречную полосу, по которой двигался автобус «Богдан», в котором было больше десятка пассажиров.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- В результате аварии различные травмы получили двое мужчин 27 и 23 лет, владелец иномарки Mitsubishi, 63-летний водитель автобуса, а также 47-летняя пассажирка общественного транспорта. Скорая увезла их в ГКБ № 36 для оказания помощи, - сообщили «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

В ведомстве напомнили водителям об опасности на дороге, в связи с погодными условиями и рекомендовали быть более внимательными и осторожными, правильно выбирать скоростной режим, дистанцию.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге из-за снегопадов образовались 10-балльные пробки. Особенно затруднено движение по центральным улицам уральской столицы. Также в глухих заторах стоят проспекты Ленина и Космонавтов, улицы Малышева, Куйбышева, 8 Марта, Восточная, Московская и другие.

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