Как поститься и что делать в наступающий Великий пост

Великий пост продолжается 40 дней и завершается Пасхой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 27 февраля в России начнется Великий пост. До 15 апреля православные христиане будут соблюдать ограничения в еде и тренировать душу и тело. Представители церкви и некоммерческого сектора рассказали уральцам, как правильно провести Великий пост, и кто особо нуждается в помощи в 2023 году.

- Нам всем не хватает в жизни одного – любви. Великий пост – это про любовь, – рассказал руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии протоиерей Евгений Попиченко. – Пост – это инструмент, чтобы привести себя в порядок, вернуть молитву внутрь себя. Мы видим, что постится тело, а меняется душа.

Как начать поститься и что надо делать в Великий пост

Священник отмечает, что для православных в пост важны не только физические ограничения, но и душевный пост. Это время, когда человек меньше тратит времени на новости, которые сменяют друг друга, на развлечения, на жизнь других людей, а обращает внимание на то, что происходит внутри его и на свою жизнь.

Бывает, что человек не может набраться смелости на то, чтобы начать поститься и ограничивать себя в еде. Евгений Попиченко считает, что в таком случае самое важное – начать.

- Надо просто решиться начать Великий пост. Можно выбрать для себя посильный режим. Нам здесь экстрим не нужен. Нужен средний путь: действовать по самочувствию, свериться с доктором, если вы проходите лечение. Поститься надо без фанатизма, - сказал священник.

Хватает ли для Великого поста того, что человек не ест мясные и молочные продукты

Все представители церкви едины в том, что пост тесно связан с тем, что человек кроме ограничений в еде должен совершать добрые дела. Пост называют временем милосердия, поэтому верующие стараются как можно больше помогать другим.

- Поле деятельности для помощи у нас обширное, - рассказала руководитель отдела милосердия Православной службы милосердия Татьяна Ананьина. - В нашей службе можно помочь и детям болеющим, и детям без родителей, и одиноким старикам, и людям с инвалидностью, и людям в беде, и мамам в кризисе. Все они нуждаются в ближних. В 2023 году помочь можно семьям мобилизованных, беженцам, а можно тем, кто лежит в больнице, или тем, кто находятся дома, но не имеют близких родственников, чтобы рассчитывать на их поддержку.

По словам Татьяны Ананьиной, службе пригодятся «любые руки». Для творческих коллективов служба организует концерты в домах-интернатах или больницах, где люди остро ощущают дефицит общения и положительных эмоций. Помощью будет, если человек согласен принести продукты подопечному службы, помыть посуду, приготовить еду. Для тех, кто серьезно нацелен на важное служение, регулярно организуют курсы по уходу за тяжелобольными людьми.

Руководитель службы помощи людям в трудной жизненной ситуации Православной службы милосердия Константин Бунин рассказал, что в год отделение получает 2-2,5 тысяч обращений от нуждающихся.

- В нашем случае человеку нужна помощь здесь и сейчас. Наши подопечные оказались в сложной ситуации, растеряв ресурсы. Возможно, у человека было жилье, была специализация. Но в данный момент он, допустим, приехал к нам в городе, и именно сейчас у него нет ни работы, ни местожительства, ни близких родственников. И ваша помощь тут как никогда актуальная. Ее может оказать любой горожанин. Если человек замерзает, его можно согреть. Если голоден – купить горячий кофе, покормить, - предлагает Константин Бунин.

Волонтеры подразделения могут участвовать в сборе и раздаче одежды, горячего питания, консультировать людей в трудной жизненной ситуации по вопросам, в которых разбирается.

Руководитель службы добровольцев Православной службы милосердия Наталья Заякина рассказала, что все желающие могут принести гуманитарную помощь на пункты сбора по адресам ул. Кирова, 65 и ул. Фучика, 3. Собранную одежду и продукты длительного срока хранения служба отвозит в приграничные территории для пострадавших. Кроме того, у службы есть несколько ресурсных квартир и три семьи беженцев, которым добровольцы помогают на постоянной основе как кураторы.

- Самый простой способ – это зайти на сайт службы, где сейчас открыт сбор в помощь воинам, и пожертвовать на это, - предлагает Наталья Заякина.

Те, кто решает работать руками, может пойти волонтером в швейных цех, где его научат шить шапки и нижнее белье для бездомных, беженцев, нуждающихся. Также мастерицы вяжут балаклавы и перчатки для военных, которые передают для участников СВО через 32-ой военный городок или православных священников, отправляющихся на служение на Донбасс.

- Люди, которые хотят помочь другим, иногда не знают, с чего начать. Могу подсказать то, что актуально для наших подопечных в эти дни. Мы с удовольствием примем блины, приготовленные горожанами. Приносить их можно на улицу Кирова, 65. Эти блины в Масленицу мы раздаем нуждающимся, в первую очередь, тем, кто оказался на улице, - предлагает руководитель отдела милосердия Православной службы милосердия Татьяна Ананьина.

Чтобы выбрать дело по душе, благотворители предлагают позвонить диспетчеру службы и обсудить с ним, чем можно помочь по своим силам. Связаться со службой можно по телефону +7 (343) 200-07-04.