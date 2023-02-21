Трое из 25 участников нападения на казаков не дожили до суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Печально известный цыган Дима, он же Дмитрий Пестриков, может в ближайшее время вернуться в родной Екатеринбург. Организатор массовых беспорядков в цыганском поселке просится на свободу. По данным картотеки Свердловского областного суда, 21 февраля пройдет рассмотрение апелляции по материалу о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания (кроме принудительных работ). Сейчас цыган отбывает срок в колонии Невьянска.

- Суд первой инстанции отказал Пестрикову в замете неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания, - пояснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе областного суда.

3 сентября 2016 года в цыганском поселке было совершено нападение на дом казака Олега Шишова. Ему вместе с братьями Александром и Алексеем Дутовыми пришлось отбиваться от 25 человек. В результате перестрелки двое нападавших погибли, однако с казаков сняли обвинения. Следствие расценило их действия допустимой самообороной.

Пестриков не признал вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конфликт был результатом обычной пьяной перебранки за сутки до этого, когда Шишов и цыган Дима что-то не поделили на дне рождения Александра.

- У Саши есть взрослая дочь Алиса. И она привела на праздник своего нового парня Диму, - делилась с «КП» супруга казака Шишова Анастасия. - Он приехал на BMW X6. Весь вечер гнул понты. Олегу это не понравилось. Мой муж прямо сказал этому Диме, чтобы тот вел себя поскромнее. Началась перепалка. И тогда Олег послал Дмитрия матом.

В январе 2019 года Пестрикова приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

- Расследование уголовного дела представляло собой особую правовую и фактическую сложность, что обусловлено количеством участников уголовного судопроизводства, в том числе участием в уголовном деле 4 потерпевших, 19 обвиняемых, 7 из которых не имеют начального образования, навыков чтения и письменной речи, совершением преступления лицами, не документированными паспортами граждан РФ или какой-либо иной страны, - отмечали в Следственном комитете.