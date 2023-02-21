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Происшествия21 февраля 2023 9:35

Организатор бойни в цыганском поселке Екатеринбурга попросился на свободу

Дмитрий Пестриков получил восемь с половиной лет строгого режима за массовые беспорядки, но теперь хочет более мягкого наказания
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Трое из 25 участников нападения на казаков не дожили до суда

Трое из 25 участников нападения на казаков не дожили до суда

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Печально известный цыган Дима, он же Дмитрий Пестриков, может в ближайшее время вернуться в родной Екатеринбург. Организатор массовых беспорядков в цыганском поселке просится на свободу. По данным картотеки Свердловского областного суда, 21 февраля пройдет рассмотрение апелляции по материалу о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания (кроме принудительных работ). Сейчас цыган отбывает срок в колонии Невьянска.

- Суд первой инстанции отказал Пестрикову в замете неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания, - пояснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе областного суда.

3 сентября 2016 года в цыганском поселке было совершено нападение на дом казака Олега Шишова. Ему вместе с братьями Александром и Алексеем Дутовыми пришлось отбиваться от 25 человек. В результате перестрелки двое нападавших погибли, однако с казаков сняли обвинения. Следствие расценило их действия допустимой самообороной.

Пестриков не признал вину

Пестриков не признал вину

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конфликт был результатом обычной пьяной перебранки за сутки до этого, когда Шишов и цыган Дима что-то не поделили на дне рождения Александра.

- У Саши есть взрослая дочь Алиса. И она привела на праздник своего нового парня Диму, - делилась с «КП» супруга казака Шишова Анастасия. - Он приехал на BMW X6. Весь вечер гнул понты. Олегу это не понравилось. Мой муж прямо сказал этому Диме, чтобы тот вел себя поскромнее. Началась перепалка. И тогда Олег послал Дмитрия матом.

В январе 2019 года Пестрикова приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

- Расследование уголовного дела представляло собой особую правовую и фактическую сложность, что обусловлено количеством участников уголовного судопроизводства, в том числе участием в уголовном деле 4 потерпевших, 19 обвиняемых, 7 из которых не имеют начального образования, навыков чтения и письменной речи, совершением преступления лицами, не документированными паспортами граждан РФ или какой-либо иной страны, - отмечали в Следственном комитете.

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