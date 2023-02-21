В Екатеринбурге вор пытался украсть шампуни и дезодоранты на 10 тысяч рублей

Вор спрятал товары в куртке Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге в начале февраля сорвалась грандиозная кража. Вор в одном из супермаркетов города намеревался стащить шампуни и дезодоранты, а заодно поддался соблазну, наполнив карманы куртки жевательными резинками.

Воришка, взяв продуктовую корзину, неспешно прогуливался по торговым рядам, попутно наполняя ее косметикой. Супермаркет в буднее утро оказался полупустым.

Злоумышленник не учел лишь одного: камеры видеонаблюдения, по которым сотрудники супермаркета отследили кражу. Подозрение вор вызвал в тот момент, когда спрятался от камер, перекладывая все из корзины к себе в куртку. Охрана магазина сразу же вызвала на помощь полицию.

- Ранним утром на пульт дежурного пункта централизованной охраны поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в торговом центре на проспекте Космонавтов. Получив от дежурного информацию, экипаж вневедомственной охраны незамедлительно выдвинулся на место происшествия,- рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

Просто уйти из супермаркета мимо касс грабитель не решился. Для отвода глаз он все-таки купил пакет сахара. На кассе его уже ждали сотрудники охраны, мужчина добровольно выложил украденный товар.

- Задержанным оказался 32-летний житель Орджоникидзевского района, ранее судимый за аналогичные правонарушения. Сумма похищенного составила свыше 10 500 рублей. Росгвардейцы доставили подозреваемого в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства, - уточняют в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

В пресс-группе УМВД России по городу Екатеринбургу отметили, что по данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст.158 УК РФ – «Покушение на кражу».