Получить можно от 50 до 75 процентов от потраченных сумм

Садоводы из Екатеринбурга смогут получить до 500 тысяч рублей на одно товарищество. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава администрации Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении субсидий садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам города. В 2023 году муниципалитет выделит для садоводов 12 млн рублей.

Чиновники постановили, что на одного заявителя выделят 500 тысяч рублей. Эта сумма может компенсировать 50 процентов понесенных затрат. Если товарищество занималось противопожарными мероприятиями, то город компенсирует до 75 процентов затрат.

- Чтобы проконсультировать всех желающих, у нас в каждом территориальном органе есть ответственные специалисты. Председатели коллективных садов знают, как с ними связаться по территориальной принадлежности. Консультации будет проводить также специалист по товарному рынку и некоммерческое партнерство «Союз садоводов», - рассказал председатель комитета по товарному рынку администрации города Иван Бескрестнов.

В 2023 году на ремонт дорожной сети садовых товариществ выделено 2 млн рублей, на ремонт линий электропередачи 7,5 млн рублей, на проведение противопожарных мероприятий – 2,5 млн рублей. Всего в 2023 году выделено 12 млн рублей. К слову, в 2022 году город готовил 10 млн рублей для садоводов, по итогу было потрачено меньше 9 млн рублей.

- Садоводам надо осознать то, что могут вернуть эти средства, программа работает, - отметил Иван Бескрестнов.

Кто может претендовать на субсидии

Получатели услуги – это садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества, расположенные в границах муниципального образования «город Екатеринбург».

Заявителем может быть руководитель товарищества, а также представитель юридического лица при предъявлении доверенности от товарищества.

Какие документы нужны подать на отбор товариществ на получение субсидии

1. Заявка на участие в отборе на право получения субсидии (субсидий).

2. Документ, удостоверяющий личность.

3. Информационная карта, содержащая сведения о товариществе.

4. Устав товарищества.

5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.

6. Протокол общего собрания членов товарищества об избрании председателя.

7. Протокол общего собрания членов товарищества с решением об участии в отборе, а также с указанием затрат, на выполнение которых запрашивается субсидия.

8. Документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за счет собственных средств, за текущий финансовый год и год, предшествующий текущему (в случае их завершения).

9. Материалы фотофиксации объекта до начала и по факту проведения работ (в случае их завершения).

10. Дефектная ведомость с расчетами объемов работ или проектно-сметная документация на выполнение работ.

11. Схема объекта, на котором проводятся работы, с указанием его размеров.

12. Опросный лист.

Когда надо подавать документы

Документы на субсидии можно подать с 11 сентября 2023 года.

- Такая дата выбрана, потому что горожане спокойно могут принять решение о тех работах, которые выполнят в течение дачного сезона, провести работы. Далее они смогут оформить документы и, начиная с 11 сентября, в течение 30 календарных дней смогут отправить нам заявки на предоставление субсидий, - поясняет председатель комитета по товарному рынку администрации города Иван Бескрестнов.